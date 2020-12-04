صرف معونات برنامج “تكافل 3” شباط المقبل

عمان -الغد- كشف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، أن موعد الصرف الفعلي لمعونات برنامج تكافل 3، سيبدأ في شهر شباط المقبل.

وقال المفلح في حديث له عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن المعونات ستغطي سنة 2021 كاملة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021.

أشار إلى أن الوزارة أطلقت يوم أمس الخميس برنامجين؛ أحدهما يشمل الأسر العفيفة (الدعم التكميلي)، والآخر يشمل عمال المياومة (تكافل 3).

وأوضح المفلح أن مظلة صندوق المعونة الوطنية ستغطي العام المقبل 10 آلاف أسرة معونات شهرية، و85 ألف دعم تكميلي، مؤكدا أن الفرق بينهم فقط إجراءات تسليم الأموال.

وبيّن المفلح أنه سيتم صرف معونة طارئة للشتاء خلال شهر 12 للأسر المسجلة في صندوق المعونة هو برنامج موسمي.

وأشار المفلح إلى أن برنامج تكافل 3، يعنى بعمال الميامة غير المنظمين، أي غير المشمولين بالضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن البرنامج سيشمل 100 ألف أسرة بكلفة تصل إلى 100 مليون دينار، مرصودة من المنح والمساعدات الخارجية.

وأكد المفلح أن الوزارة ستمنح المعونات للأفراد الأكثر حاجة، بقوله “إن حصلنا على أكثر من 100 ألف طلب، سننظر لأكثر 100 ألف حاجة منهم”.

ونوه بأنه سيتم شمول 35 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم التكميلي لعام 2021، على أن ترصد كلفتها من موازنة الوزارة للعام المقبل.

وأضاف أنه سيتم افتتاح منصة بتاريخ 19 كانون أول الجاري ولغاية 31 من ذات الشهر؛ لتقديم طلبات الاستفادة من الدعم التكميلي.

وكشف المفلح عن وجود 100 مركز تسجيل ميداني؛ سواء من مكاتب التنمية أو مكاتب صندوق المعونة الوطنية أو مراكز الشباب؛ لمساعدة الأفراد على تعبئة النموذج.

وبيّن أن فريقا من صندوق المعونة سيتوجه للمناطق النائية والبعيدة لتعبئة طلبات الاستفادة من الدعم، مؤكدا أن أي شخص كان قد تقدم بطلب للاستفادة من أي برنامج سابق فعليه فقط تحديث المعلومات لتتم دراسة الطلب.

ووجه أي شخص يواجه صعوبة في تعبئة النموذج، للاتصال بمركز الوزارة وتزويدهم بموقعه ليتوجهوا إليه بالمساعدة.