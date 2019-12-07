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صرف مكافأة 7250 ديناراً لوزير زراعة سابق دون وجه حق

منذ 5 دقائق

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عمان- الغد- أكد تقرير ديوان المحاسبة الأخير، أنّ مؤسسة الإقراض الزراعي، صرفت مكافأة إلى وزير زراعة سابق خلال الفترة ما بين (1/1/2014 – 31/5/2016) بشكل مخالف.
وأشار التقرير إلى أنّ المؤسسة صرفت مكافأة قيمتها (7250 ديناراً) للوزير السابق، بدل حضور لجان، خلافاً لأحكام المادة 9 من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965.
وطالب التقرير باسترداد المبلغ المصروف دون سند قانوني، مشيراً إلى أنّ الموضوع قيد المتابعة.

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