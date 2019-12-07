صرف مكافأة 7250 ديناراً لوزير زراعة سابق دون وجه حق

عمان- الغد- أكد تقرير ديوان المحاسبة الأخير، أنّ مؤسسة الإقراض الزراعي، صرفت مكافأة إلى وزير زراعة سابق خلال الفترة ما بين (1/1/2014 – 31/5/2016) بشكل مخالف.

وأشار التقرير إلى أنّ المؤسسة صرفت مكافأة قيمتها (7250 ديناراً) للوزير السابق، بدل حضور لجان، خلافاً لأحكام المادة 9 من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965.

وطالب التقرير باسترداد المبلغ المصروف دون سند قانوني، مشيراً إلى أنّ الموضوع قيد المتابعة.