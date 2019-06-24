صرف 100 مليون يورو من قرض أوروبي ميسر للمملكة

رهام زيدان

عمان- أكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان التزام الاتحاد بدعم الأردن في هذه المرحلة خصوصا فيما يتعلق بتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والابتكار من أجل نمو المؤسسات وإيجاد الوظائف.

وأعلن هان أمس عن موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف 100 مليون يورو للأردن، كجزء من قرض ميسر للأردن بقيمة 200 مليون يورو. ويعتبر هذا القرض الميسر أحد الالتزامات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي سابقا.

وتساهم هذه المساعدة في تغطية جانب من الفجوة التمويلية من خلال توفير دعم للخزينة.

وأضاف هان أمس على هامش توقيع اتفاقية منحة جديدة بقيمة 20 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للعام 2018 لمشروع جديد بعنوان “الإبداع من أجل نمو المؤسسات وفرص العمل”، أن هذا المشروع الجديد يتضمن الاستثمار في رواد الأعمال النشطين الذي يحملون أفكار مبتكرة وخلاقة وبمساعدة الشركات المحلية على النمو والإنتاج بشكل أفضل لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية”.

وبين أن الهدف من المشروع هو المساهمة في جعل الابتكار في القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال توسيع نطاق الشركات الأردنية ذات الإمكانات المرتفعة للنمو والمساهمة في النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة، وزيادة إمكانية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمبتكرين إلى مدخلات الابتكار (نقل التكنولوجيا والمعرفة والتعلم) والتمويل، إضافة إلى تعزيز وتقوية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن.

ويتوقع من تنفيذ هذا المشروع تحسين قابلية التوسع للمؤسسات ذات الإمكانات العالية، والوصول إلى بنية تحتية جيدة لدعم الابتكار والمرافق والتمويل والخدمات وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال المبادرات التجريبية وإجراءات التواصل، ودعم دورة حياة الابتكار انطلاقا من الفكرة وحتى ترويجها على نطاق دولي. وانطلاقاً من ريادية المشروع في القطاع الخاص الأردني، ينطوي المشروع الذي يقوده القطاع الخاص على أساس تنافسي على ثلاث مراكز/مرافق لتحقيق النتائج المرجوة: مرفق لزيادة النمو، ومرفق التميز القطاعي ومرفق متاح للابتكار.

من جهته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، أهمية زيارة البعثة الأوروبية رفيعة المستوى من حيث توفير الفرصة لتكوين وجهات نظر مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية عن الوضع الاقتصادي للأردن والاصلاحات التي اتخذها وتجديد وتأكيد الدعم الدولي للأردن وبحث أفضل السبل لتقديم الدعم للأردن بطريقة منسقة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.

كما أكد العسعس أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية مهمة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية.

وأوضح أنه وضمن إطار أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التزم الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 2019 بتقديم منح بقيمة 183.65 مليون يورو لدعم تنفيذ برامج في مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير القطاع الخاص ودعم الإبداع لنمو المؤسسات وتوفير فرص التشغيل والتعليم ودعم الشباب والإصلاحات الاقتصادية والإدارة المتكاملة للحدود،علما بأنه قد تم توقيع اتفاقيات بقيمة 23.65 مليون يورو ويجري استكمال التفاوض بين الجانبين للتوقيع على باقي الاتفاقيات قبل نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.

كما سيوفر الجانب الأوروبي دعما للخزينة بقيمة 71.62 مليون يورو مع نهاية العام الحالي تمثل دفعات من منح لبرامج قائمة في مجالات التمويل الأصغر والطاقة المتجددة والتعليم والنفايات الصلبة ومهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي ودعم سيادة القانون وتطوير القطاع الخاص.