صرف 766 ألف دينار لـ 15 ألف أسرة فرد من عمال المياومة خلال أيام

عمان-الغد- أعلنت رئيس لجنة حساب الخير الوزيرة السابقة ريم ابو حسان عن موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تنسيب لجنة ادارة حساب الخير ، بصرف نحو(766) الف دينار من الحساب لصالح نحو (15.3) الف اسرة فرد ممن قدمت طلبات للاستفادة من دعم اسر عمال المياومة لدى صندوق المعونة الوطنية.

واشارت ابو حسان، في بيان صحافي صدر اليوم الاثنين، أنه سيصار الى صرف مبلغ (50) دينار لكل اسرة فرد ممن لم تستهدف من برنامج دعم عمال المياومة من المتضررين من ازمة فايروس كورونا لانتفاء شرط ان يكون عدد افراد الاسرة اثنين فاكثر .

واوضحت ابو حسان ان هذه الشريحة من الاسر لم تشملها اسس منح المساعدات وهي (الاسرة الفرد من الاناث والذكور) اذ يكون الفرد مسجلا منفردا ولوحده في دفتر العائلة .

واشارت الى ان اللجنة نسبت للرئيس بصرف المخصصات عن شهر ايار، وبحسب قرار الرئيس فان الية الصرف تكون من خلال تحويل مخصصات الاسر الى حساب امانات صندوق المعونة الوطنية ليقوم بدوره بتحويل الدعم المستحق لهذه الاسر على محافظهم الالكترونية وحسب الاليات والطرق المعتمدة لدى الصندوق في تنفيذ برنامج دعم عمال المياومة .

وجاء قرار مجلس ادارة حساب الخير بمنح هذه الفئة بعد مراجعة اسس منح المساعدات النقدية الطارئة لاسر العاملين في قطاعات العمل غير المنظم ممن لم تشملهم الأسس الصادرة سابقا لدعم اسر عمال المياومة ، وفقا لابو حسان .

وشملت المساعدات الطارئة المصروفة من حساب الخير، وفق ابو حسان، قطاعات العاملين بالمياومة في قطاعات البناء والنقل والمهن والعاملين باجر يومي والقطاع السياحي وصالات الافراح والمطاعم الشعبية واكشاك القهوة والبيع بالقطعة والعاملين على البسطات وفِي مجال انتاج الاكل المنزلي وتطريز الملابس وعمال الزراعة .

وختمت بالقول بانه سيصار الى الاعلان عن موعد استلام المخصصات المالية عبر وسائل الاعلام من خلال صندوق المعونة الوطنيه.