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صرف 800 ألف دينار للمحامين المتضررين من أزمة “كورونا”

منذ 15 دقيقة
مقر نقابة المحامين الأردنيين -(ارشيفية)

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عمان- الغد- قال امين سر نقابة المحامين المحامي خلدون النسور، ان النقابة قامت بصرف قرابة ال800 الف دينار للمحامين المتضررين من ازمة “كورونا”.
واضاف في تصريح صحفي ان نحو الفي محامي استفادوا من المبالغ التي تهدف الى مساعدة المحامين على تجاوز آثار الازمة، من خلال الدعم المالي المسترد.
وكانت النقابة قد قررت تخصيص دعم مالي مسترد بقيمة 400 دينار لمنتسبيها المتضررين من ازمة”الكورونا”، ووضعت شروطا للاستفادة من الدعم، وهي ان يكون المحامي مسجلا في سجل المحامين المزاولين، ومنتفعا من صندوق التعاون، وان لايكون متقاعدا من الحكومة مدنيا او عسكريا، او متقاعدا من الضمان الاجتماعي او متقاعدا في نقابة المحامين، وان لايكون مشتركا في الضمان الاجتماعي وجوبيا.
واشترطت النقابة ان يتم تسديد المبلغ قبل نهاية تسديد الرسوم للعام 2021.

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