“صعوبة جديدة” لأبو السعود في كأس تحدي الجمباز

عمان-الغد- حقق لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، انجازا غير مسبوق على صعيد ادائه الفني، خلال مشاركته في كأس العالم للتحدي التي استضافتها سلوفينيا، حيث قام اللاعب أبو السعود بأداء حركه جديدة “درجة صعوبة” على “حصان المقابض”، وقد اقرت لجنة الحكام خلال الاجتماع الذي أعقب البطولة تسجيل هذة الحركة باسم اللاعب الأردني احمد ابو السعود. وستعقد لجنة الحكام في الاتحاد الدولي اجتماعها في شهر آب (اغسطس) المقبل، وبعد ذلك ستتم اضافة هذه الحركة للقانون الدولي للجمباز الفني رجال “جهاز حصان المقابض”، وسيتم تعميمها على جميع الاتحادات.

وكان اللاعب أبو السعود، تأهل لنهائي الجهاز بحصوله على المركز الثاني من بين ٣٣ لاعبا، شاركوا على هذا الجهاز، ولكن لم يحالفه الحظ بالحصول على ميدالية.

وكانت سمو الملكي الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، قد تواصلت مع اللاعب وهنأته على هذا الإنجاز اللافت والمميز، كما عبرت سموها عن شكرها وتقديرها لجهود مدرب المنتخب الوطني يورجن، وأثنت كذلك على اداء اللاعب مجدي الحمود في هذه البطولة على جهاز الحركات الأرضية، رغم إصابته.

وشارك الحكم الدولي المهندس شادي خوري في تحكيم فعاليات البطولة، وسيعود وفد المنتخب الى عمان فجر يوم غد، حيث سيكون في استقبالهم ممثلين عن الاتحاد.

وقالت امينة السر والناطق الاعلامي لاتحاد الجمباز نهى حتر: “أن تسجيل صعوبة او حركة جديدة باسم لاعب، تعني أنه لم يسبقه اي لاعب في إتقان هذه الحركة، وهذا الإنجاز بالنسبة لنا في اتحاد الجمباز الأردني يعتبر واحد من اهم الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الاتحاد المميزة والمشرفة خلال مسيرته التي تعتبر قصيره نسبيا”.