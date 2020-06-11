صعوبة في استمرار جيجا مع الفيصلي

خالد الخطاطبة

عمان- فرضت الظروف الحالية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، والأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الأندية المحلية، صعوبة في استمرار المدير الفني لفريق الفيصلي الألباني الكسندر جيجا.

وكان الفيصلي أعلن تعاقده مع جيجا، خلال شهر آذار (مارس)، حيث حضر المدرب إلى عمان وتابع تدريب واحد للفريق، قبل أن تحصل جائحة كورونا، وتدفع المدرب للمغادرة عن طريق السفارة الأمريكية في عمان كونه يحمل الجنسية الأمريكية أيضا.

ولم يتمكن المدرب من العودة إلى عمان منذ مغادرته، ما جعل الفيصلي يدرس جديا الاستغناء عن جيجا دون تكبد مصاريف مالية كبيرة، كون العقد يكون ساري المفعول عند انطلاق المنافسات.

وفي حال قرر الفيصلي رسميا التخلي عن جيجا، فإن خياره الأرجح سيكون مدربا محليا، مثل المدرب هيثم الشبول الذي يعتبر من الخيارات المطروحة، بانتظار قرار الإدارة الرسمي بشأن مصير المدرب الألباني.