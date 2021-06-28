صعود أسعار النفط عالميا

عمان – صعدت اسعار النفط بتعاملات اليوم الاثنين عالميا مدفوعة بتوقعات بنك أيه.ان.زد وآي.ان.جي إيكونوميكس أن ترفع “أوبك بلس” الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً في آب المقبل.

وقال آي.ان.جي في مذكرة “أية كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير”.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز اليوم فقد لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ تشرين الأول 2018 ثم نزلت عنها.

وتراجع خام برنت تسليم آب سنتاً واحداً إلى 76.17 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم آب 74.09 دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات.

وتعيد مجموعة “أوبك بلس” 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من أيار وحتى نهاية تموز ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.

ومن المقرر ان تجتمع “أوبك بلس” في الأول من تموز المقبل وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في آب المقبل مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب. -(بترا)