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صعود اوساكا الى المركز الثالث في تصنيف المحترفات للتنس

منذ 11 دقيقة

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باريس – صعدت اليابانية ناومي اوساكا بفضل احرازها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز السبت، الى المركز الثالث في تصنيف اللاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر الاثنين.
وارتقت اوساكا التي توجت بلقبها الثالث الكبير في بطولات الغراند سلام، ستة مراكز لتحتل المركز الثالث على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا، لكنها ما زالت بعيدة عن الاسترالية آشلي بارتي متصدرة الترتيب التي غابت عن البطولة الاميركية الى جانب الرومانية سيمونا هاليب التي بقيت ثانية.
اما البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا وصيفة اوساكا فصعدت 13 مركزا لتحتل المركز الرابع عشر.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:
1- الأسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة
2- الرومانية سيمونا هاليب 6356
3- اليابانية ناومي اوساكا 5780
4- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205
5- الاميركية صوفيا كينن 4700
6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4580
7- الكندية بيانكا أندرييسكو 4555
8- الهولندية كيكي برتنز 4335
9- الأميركية سيرينا وليامس 4080
10- السويسرية بيليندا بنتشيتش 4010 -(أ ف ب) 

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