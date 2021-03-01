صعود حاد بإصابات كورونا في الأردن وتسجيل رقم صادم

عمان- الغد- سُجِّل في الأردن اليوم الاثنين 26 وفاة و6068 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (3526) في محافظة العاصمة عمّان.

– (654) في محافظة إربد، منها (28) في الرمثا.

– (581) في محافظة البلقاء.

– (505) في محافظة الزرقاء.

– (174) في محافظة مأدبا.

– (126) في محافظة جرش.

– (124) في محافظة الكرك.

– (101) في محافظة عجلون.

– (95) في محافظة المفرق.

– (78) في محافظة العقبة.

– (67) في محافظة معان، منها (12) في البترا.

– (37) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (397,158) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (41,175) حالة.

– سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4727) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (264) حالة، فيما غادرت (165) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1597) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1299) بنسبة إشغال (30%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (314) بنسبة إشغال (33%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (163) بنسبة إشغال (17%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2657) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (351,256) حالة.

– تمّ إجراء (41,029) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,641,226) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14.79%).