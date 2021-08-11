صغير بمسؤوليات مرهقة... هل أكبر الأبناء سنا يعيش طفولته بعدالة؟‬

رشا كناكرية

عمان- مسؤوليات كبيرة ومرهقة على جسد صغير وعقل ما يزال ينمو، هو ما يشعر به طفل يُطلب منه أن يعيش “النضوج” بكل مراحله. إنه الابن الأكبر للعائلة، هذه المكانة التي حملته مسؤوليات أكبر من طاقته وجعلته ينضج قبل أوانه، وأوجدت في دواخله أحاسيس جديدة ومرهقة قد لا يتسعها قلبه الصغير.

ظروف عمل الوالدين والتزاماتهما جعلتهما يطلبان المساعدة من الابن الأكبر بالاهتمام بإخوانه الصغار والاعتناء بهم. ولكن مع مرور الوقت زادت المساعدة وكبر حجمها لتصبح أمرا ومسؤولية ملزمة له، وتناسى والداه انه مجرد طفل صغير يمتلك القليل من الطاقة ويحتاج الكثير من الاهتمام والحب أيضا.

واحد من هؤلاء الأطفال اياد (14عاما)، فظروف عمل والديه خارج المنزل لساعات طويلة حملته مسؤولية إخوانه الثلاثة الأصغر منه، إذ إن عليه الاهتمام بهم ومتابعة دراستهم والتزامهم بقوانين المنزل كأوقات اللعب وغيرها، ويقول اياد “أنا مسؤول عن اخواني منذ أن كان عمري 10 سنوات.. لا يزعجني اهتمامي بهم، ولكن هذا يحرمني من القيام بالكثير من الأمور التي أحبها، فأنا قد أخطئ، أو لا أتقن التصرف الصحيح”.

لا يتذكر إياد كيف بدأت معه لعبة دور “الشخص الكبير الناضج” التي لا يستطيع أن يخرج منها للآن، ويعبر عن حيرته قائلا، “يعاملونني كشخص كبير”، متسائلا، “هل انا صغير أم كبير؟”.

ويضيف ان أكثر ما يستفزه هو العقاب ويعبر عن ذلك، “لماذا أتعاقب على شيء أنا لم أفعله؟ في بعض الأوقات يشعر أنه لا يحظى كما يجب بحب واهتمام والديه.

“أنا ما عشت طفولتي” هكذا عبر محمد (33 عاما) عن حزنه ومعاناته في صغره، فقد كان يسعى دائما لإرضاء والده وتنفيذ كلامه، كان الأمر صعبا في بدايته، ولكن مع الأيام اعتاد على هذا الحال ونسي أنه طفل، فقد حمله والده مسؤوليات كثيرة منذ أن كان لا يتجاوز عمره 9 سنوات، إذ كان التعامل معه دائما على أنه شخص كبير ناضج يفرق بين التصرف الصحيح والخاطئ، وإن أخطأ كان العقاب في انتظاره.

كانت هنالك أوقات يشعر فيها محمد بالظلم وبأن أهله لا يحبونه كإخوته، فهو لم يمتلك وقته الخاص للعب إذ كان عليه أن يساعد والده في معظم أعماله التي تعتبر شاقة، بالإضافة إلى الاهتمام بإخوته الأصغر منه ومراقبتهم.

ويضيف محمد حتى وانا في هذا العمر ولدي أطفال “ما يزال لدي رهبة وبعض الخوف من والدي.. لا أنكر أن هذا علمني كيف أتحمل المسؤولية وأصبح شخصاً ناضجاً، ولكنه افقدني أثمن الأوقات في طفولتي”.

الاختصاصي التربوي الدكتور عايش نوايسة يوضح أن النمو ينبغي أن يكون نمواً شاملا متكاملا، وفق العمر الزمني والحاجات النمائية والنفسية الموجودة لديه.

ومن غير الطبيعي أن تطلب من طفل يبلغ عمره 13 أو 14 عاما القيام بأعمال تفوق عمره، صحيح أن تعلم تحمل المسؤولية جزء من مهارات التعلم، ولكن هذا يجب ألا يكون فوق طاقت الطفل وإنما مسؤولية تتناسب مع عقله وقدراته وامكانياته، ووفق نوايسة.

وينوه نوايسة، إلى أن الطفل يعيش مرحلة الطفولة وفق حاجاته النمائية والنفسية والعقلية والاجتماعية الموجودة لديه، ومن الخطأ أن نعامله كإنسان كبير، ومسؤوليته تكون ضمن قدراته وطاقته وفي بيئة تسمح له بأن يعيش مع أقرانه ويمارس هوايته الطبيعية لحياته.

ومن جهة أخرى ينمو لدى الطفل شعور نفسي سلبي “بأنه مظلوم” وهذا رد فعل طبيعي، وهنا يشعر بالتميز بينه وبين إخوته الأصغر منه، فالأصل في الأم والأب أن يعاملا أبنائهما بعدالة وشفافية في كل القضايا سواء كان كبيرا في العمر أو صغيرا، وإعطاء فرص متساوية في التربية لكي لا تترك لديه أثرا نفسيا كبيرا.

ويعتقد نوايسة أن الأسرة أحيانا تلجأ إلى الابن الأكبر نتيجة عملها خارج المنزل للمساعدة في الاهتمام بإخوته الاصغر منه، منوها بأن عليها ألا تضع توقعات أعلى من القدرات والحاجات الموجودة لديه، وألا تحمله أكثر من طاقته، ولا تفرض عليه العقاب اذا اخطأ، فمن الطبيعي أن يخطئ، فهو طفل لديه قدرات محدودة في هذه الفترة الزمنية.

الظروف التي عاش فيها الأب والأم غير الظروف التي يعيشها ابنهما الآن، وأن يطلب منه ما لا يستطيع تحمله وان يعاقب عليه، شيء سلبي ويترك أثرا كبيرا من الممكن أن يعمل على ايجاد تباعد نفسي بينه وبين إخوته، وأن يشعر بأن عائلته لا تحبه، وهذا يؤدي للعزلة، وفق نوايسة.

ويذكر نوايسة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أحيانا تجبر الأسرة على أن يتخذوا هذه الخطوة، فهم يرون في الابن الأكبر المنقذ للحياة وضوء الأمل، ومن جهة أخرى بعض الأهالي يفضلون أن يروا مظاهر الرجولة وتحمل المسؤولية والقدرة على أطفالهم حتى يتفاخروا بهم، وهذا نوع من التفاخر الاجتماعي والذاتي والنفسي، فالأب يحب أن يرى نفسه في ابنه وكذلك الأم، ولكن الصحيح أن يعيش الطفل في بيئة طبيعة بكل طاقاته وامكانياته ومهاراته ليعيش حياة طبيعية.

وينوه نوايسة بأن التربية الصحيحة تكون في أن يتحمل الكل المسؤولية ضمن إمكانياتهم وقدراتهم كتنظيم السرير وتجهيز الحقيبة وغيرها، بمعنى توزيع المهام على الكل حتى تشعر العائلة أنها تمارس تربية إيجابية مع كل أطفالها مع إعطاء ميزة للأكبر بينهم ليشعر بأنه قائد حتى يتربى الأطفال على القيادة السليمة ليكون لديهم في المستقبل تطلعات ودور قيادي وريادي في المجتمع، بذلك تنمو عندهم مواصفات القيادة، حيث يكون هنالك تدوير للأمر بين الأطفال كل يوم طفل مسؤول، وبالتالي يشعرون أنهم متكاتفين متعاطفين مجتمعين، وهنا لا أحد يشعر بالظلم ولا أحد يتحمل فوق طاقته وهذا ما يسمى بالتربية السليمة للأبناء.

ويذهب اختصاصي علم النفس الدكتور علي الغزو إلى أن هذا الأمر يختلف من عائلة لأخرى فهو متفاوت ومختلف باختلاف الثقافات والأزمات والفكر.

ويبين الغزو أن بعض العائلات الطفل الأكبر لديها هو المدلل والمفضل الذي لا يتحمل أي نوع من المسؤولية، بينما بعض العائلات تختلف الفكرة والمسؤولية لديهم باختلاف البيئة، مضيفاً أن تحمل المسؤولية في عمر صغير يفقدهم حق ممارسة طفولتهم الحقيقية.

ويضيف الغزو لـ”الغد” أنه في الوقت الحاضر جزء كبير من الأطفال يتحملون مسؤوليات أكبر من قدراتهم، هذا الأمر من الممكن أن يولد عندهم بعض العقد النفسية التي قد تؤدي للعنف ضد إخوتهم، وإن هذا السلوك السلبي هو نتيجة تحمله أمرا يفوق طاقته، منوها إلى أن هذا يولد لديهم صراعا نفسيا قد يستمر لوقت طويل، ويفقدهم القدرة على التعامل مع الأمور بالطريقة السليمة، بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وتتأثر مسيرة حياتهم، فعلى صعيد القرارات يكون مترددا في بعضها، فلا يتعامل مع الأمور بطريقة منطقية أو بفكر سليم بحكم أن بعض السلوكيات الخاطئة جزء منها العنف أو العدوانية.

ويتابع، على الصعيد النفسي من الممكن أن يتولد لديه شعور بالانطوائية والعزلة والوحدة، إذ يفقد الرغبة في الاختلاط مع الآخرين ويصبح شخصا “غير اجتماعي” ويفقد الثقة بالآخرين، فإن الوصول لهذه المرحلة من الشعور بالظلم يسبب له أضرارا لها أبعاد نفسية وصحية وجسدية.

تربوياً يريد الأهالي أن يعلموا الأطفال المسؤولية ولكن “أي شي يزيد عن حده ينقلب ضده”، بمعنى آخر يجب “أن نكون معتدلين ووسطيين وأن يكون لدينا فكر ووعي بأنه طفل في النهاية ومن حقه أن يمارس طفولته، وألا نعامله كالشخص الكبير ونعاقبه على سلوكه أو في حالة رفض تحمل المسؤولية” وفق الغزو.

ويضيف الغزو، إذا شعر الاهل أن الطفل يتصرف بطريقة خاطئة فهذا ردة فعل غير طبيعية على تحمل المسؤولية هنا عليهم مراجعة قراراتهم ومعالجة هذا السلوك، وأن تتم عملية التعويض عن الفقدان الذي أصبح لدى الطفل، وبين الفترة والأخرى يجب أن يكون هنالك تعزيز، وعلى الأهل ألا يتجاهلوا نجاح الطفل أو اخفاقه، وعلى الحالتين يجب أن يكون هنالك تحفيز له “تعزيز” سواء كان ماديا أو معنويا.

وينوه الغزو بأنه على الأهل استخدام اسلوب الدافعية والتعزيز والاستمرار عليه بالإضافة للمكافأة وأسلوب المنطق في الفكر والوعي مع المحاولات في معالجة مواطن ردات الفعل غير الصحيحة حتى يعود للمسار الصحيح، وإذا لم نتبع هذه الطريقة من الممكن أن يعوض عن طفولته القاسية في مرحلة المراهقة والشباب مبررا تصرفاته بعبارة “أنا ما عشت طفولتي”، لذلك على العائلة التوازن والاعتدال في التعامل بهذه الأمور مع الأطفال، لكي لا تقع في مشاكل كبيرة في مرحلة ما.