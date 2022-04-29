صفحة جديدة من العلاقات السعودية التركية.. وأردوغان يزور المملكة

جدة – يراهن كثيرون على قدرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بدأ زيارة للمملكة العربية السعودية على تخطي الأزمة الحالية، من خلال فتح باب واسع للتعاون الاقليمي بين البلدين.

ووصف مراقبون أن فتح آفاق جديدة بين البلدين يرتبط بمدى نجاح لقاء المصالحة، بين أردوغان وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، في التوصل إلى مقاربات تستجيب لمصالح الطرفين.

وأعرب مراقبون عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق مصالحة قوية، طالما أن لدى تركيا الرغبة والاستعداد للخوض في كل التفاصيل، وتجاوز أي عقبة يمكن أن تعيق تقدم العلاقات بعد هذه الزيارة.

آردوغان قال إن زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الامير محمد بن سلمان في جدة ستفتح آفاقات جديدة للعلاقات بين البلدين.

حديث أردوغان جاء ضمن سلسلة تغريدات أطلقها خلال زيارته للمملكة السعودية التي بدأها أول من أمس، وتستمر يومين وقال عبرها كذلك “نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا”.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

وكان خادم الحرمين استقبل أردوغان مساء أول من أمس في جدة، ، وذلك في بداية زيارته الرسمية وهي الأولى من نوعها منذ العام 2017، وتأتي بعد توتر ساد العلاقات بين البلدين حول عدة ملفات.

وكان أردوغان، أعلن عن نية بلاده طي صفحة الخلافات مع السعودية منذ أكثر من عام، بل وهاتف العاهل السعودي في أيار (مايو) العام الماضي، قبل أن يرسل وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، في زيارة رسمية إلى الرياض للقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ليعلن أردوغان بعدها عن نيته زيارة السعودية.

وكانت محكمة تركية قضت بإغلاق ملف محاكمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأمرت بنقل ملفات التقاضي والتحقيق إلى السلطات القضائية السعودية.

وكان أردوغان بدأ سلسلة خطوات لتحقيق تصريح له قال فيه أنه “حان الوقت لإطلاق مبادرات سلام وتعاون إقليميم” وقد سبق وأن زار الامارات العربية المتحدة.

ويمر الاقتصاد التركي بأزمه هوت معها قيمة العملة التركية، ورافق ذلك ارتفاع في نسب التضخم. حيث بلغ التضخم السنوي في تركيا 61,14 % ، تبعه ارتفاع كبير في أسعار المحروقات والسلع الرئيسية تعاظمت حدته على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت العلاقات التركية السعودية شهدت نقلة نوعية منذ تولي أردوغان الرئاسة في ب (أغسطس) 2014، فقد عقد الزعيمان في عام 2015 ثلاث قمم، وشهد هذا العام اتفاقا بين دولتيهما على إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي وتبعه التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، في نيسان (أبريل) 2016 خلال زيارة العاهل السعودي إلى إسطنبول.

لكن أحداثا كثيرة لعبت دورا في توتر العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد اصطفاف تركيا إلى جانب حليفتها قطر خلال الأزمة الخليجية عام 2017، وتنامي التصعيد الإعلامي بين الطرفين، ليصل التوتر ذروته، ووصل التراجع في العلاقات إلى حد القطيعة الدبلوماسية، حيث احتفظ البلدان بتمثيل دبلوماسي في حدوده الدنيا.

وكان الرئيس التركي عقد مؤتمرا صحفيا في أسطنبول قبيل مغادرته إلى جدة، أعرب خلاله عن سعادته لتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين له لزيارة السعودية، كما أشار إلى الرمزية الدينية التي يحملها توقيت الزيارة التي تأتي في الأيام الأخيرة من رمضان، إذ قال : “سأقوم بزيارة إلى المملكة في هذا الشهر الذي يعد شهر التضامن والصداقة وتعزيز روابط الاخوة بين المسلمين، ووفقا لهذا المبدأ سنسعى جاهدين لتوطيد العلاقات بين البلدين”.

أردوغان كان أدان أيضا الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، داعيا إلى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار بدلا من استخدام السلاح لحل القضايا العالقة. وأكد أن الهدف من زيارته إلى السعودية هو العودة بالعلاقات بين البلدين إلى أفضل مما كانت عليه، وفتح صفحة جديدة، تمثل زيارته محطة البداية فيها.

مكتب رئاسة الجمهورية التركية، قال إن إردوغان سيبحث مع كبار المسؤولين السعوديين ملفات أقليمية أخرى تتعلق بإيران والعراق وسورية واليمن وملف القضية الفلسطينية وما يجري في القدس، إلى جانب ملفات الاهتمام المشترك بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي،

ويرافق الرئيس التركي في زيارته التي تستمر يومين، عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والمالية.

وأمس عقد الرئيس التركي جلسة مباحثات بقصر السلام الملكي في جدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، حسب وكالة الأنباء السعودية.-(وكالات)