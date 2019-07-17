صفر .. مبيعات سيارات الكهرباء للشهر الثاني

عمان – الغد -أعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة، أمس، عن عدم التخليص عن أي مركبة ذات محركات الكهرباء للشهر الثاني على التوالي- أيار وحزيران- وفق احدث البيانات التي زودتها الجمارك للهيئة.

واعتبرت الهيئة أن الإحصائيات “صادمة” ولا تعبر عن واقع استثماريّ جيد في المناطق الحرة، مؤكدة أن المستثمرين باتوا أمام خيارات صعبة قد تدفعهم بالنهاية للخروج من الأسواق المحليّة.

واستغرب رئيس الهيئة محمد البستنجي من حجب شركة المناطق الحرة الأردنية البيانات حول صادرات المملكة من المركبات لشهر حزيران، مؤكدا أن حجب المعلومة عن المستثمرين والراي العام هو تظليل للواقع الاستثماريّ في المملكة.

وشدد البستنجي في البيان الصحفي الذي أصدرته الهيئة اليوم، على أن إخفاء المعلومة هو مخالف لنص قانون حق الحصول على المعلومة لعام 2007، متسائلا عن الهدف من إخفاء البيانات الإحصائية عن هيئة المستثمرين.

وأكد على أن العلاقة بين هيئة مستثمرين المناطق الحرة وشركة المناطق الحرة الأردنية يجب أن تكون تكامليّة، مشددا على أن شركة “المناطق الحرة” لا تبدي أي تعاون مع الهيئة.

وتساءل البستنجي عن حجب شركة المناطق الحرة الأردنية البيانات عن هيئة المستثمرين، في حين أن الإحصائيات حصلت الهيئة عليها من دائرة الجمارك العامة، نظرا للتعاون الكبير الذي تبديه دائرة الجمارك مع الهيئة.