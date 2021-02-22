صفقات في معرضي “آيدكس” و”نافدكس” 2021



أبوظبي- شهد اليوم الأول من معرضي “آيدكس” و”نافدكس” 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5,030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرضين اليوم ويستمر إلى 25 الشهر الحالي.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي “آيدكس” و”نافدكس” إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغ 1.091 مليار درهم، وتمثل 22 % من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم بنسبة 78 %.

وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم ركن مايا راشد المزروعي المتحدثين الرسميين باسم معرضي “آيدكس” و”نافدكس” 2021.

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات التي عقدت تضمنت التعاقد مع “Calidus Aerospace – Sole Proprietorship” لشراء 12 طائرة بدر “B-250” بقيمة 1.697 مليار درهم.. كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة “International Golden Group” لشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات من شركة نمر للسيارات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

وأشار الذهلي إلى أن الصفقات المحلية تضمنت التعاقد مع شركة المسعود لتوريد قطع غيار وأعمال صيانة لدبابة لوكليرك وقطع غيار الاوشكوش لصالح الصيانة العامة بقيمة 250 مليون درهم، وشركة “Global Aerospace Logistics” لتوفير خدمات الإسناد الفني لنظام الملاحة الجوية لصالح قيادة الطيران المشترك، بقيمة 410 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة بن هلال لتوريد قطع الغيار والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 45 مليون درهم