صفقة عودة الأسرى

هناك طابور “خايس” يستكثر على الأردن وشعبه ونظامه أي إنجاز؛ فمنذ التأسيس وحين تنازل الشعب الأردني بوعي سياسي مرموق عن حكومات محلية لصالح تأسيس دولة جامعة وطنية قومية عربية، قالوا وقتها نظاما وظيفيا، وحين استبسل الجيش الأردني ــ الجيش العربي الوحيد الذي شارك في جميع حروب العرب مع الكيان الصهيوني ــ في الدفاع عن القدس والضفة الغربية العام 1967، اتهموه واتهموا النظام بالتفريط والخيانة، وعلى الرغم من أن معركة الكرامة هي أول الانتصارات العربية على جيش الاحتلال وفيها تم دحر العدو وايقاع الخسائر به، إلا أنهم أنكروا عليه انتصاره.

واليوم على إثر نجاح الأردن في استعادة المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي يروج الطابور “الخايس” نفسه أنها صفقة مقابل تجديد تأجير أرض الباقورة والغمر، وهو الأمر الذي نفته الحكومة جملة وتفصيلا.

عودة الأسيرين بعد تسعين يوماً من التوقيف الإداري لدى سلطات الاحتلال إنجازٌ، قد يقال فيه الكثير، ولكنه عمل يقدَّر للدبلوماسية الأردنية، التي عملت بتوجيه جلالة الملك لها “بالقيام بكل ما يلزم من خطوات لإعادتهما مهما كلف الامر”، ومن الطبيعي أن تتدرج الدبلوماسية الأردنية كأي دبلوماسية في العالم في عملها، بدءا بالتواصل وجمع المعلومات والضغط واستدعاء السفير الأردني في عاصمة الاحتلال، وهذا كله يقع ضمن عمل وتقدير الحكومة التي يجب أن تعي وتقدر معنى كل عمل تقوم به، وتقدر مصالح الأردن العليا، ولا ننسى أن هذا الكيان الصهيوني في ظهره أميركا التي تحميه وتتستر على كل انتهاكاته الدولية وهذه الدولة ذاتها تمد الأردن بمليار ونصف دولار سنويا، ويحضرني قول المتنبي في هذا السياق: “ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً ما من صداقته بد”. ولا نرى الأردن في هذا السلوك منفرداً عن بقية دول العالم، فالأنظمة والأحزاب والمنظمات العربية كافة تراعي مصالحها وتحالفاتها، فلماذا يُنكر على الأردن ذلك ؟!

عودة الأسيرين إنجاز للبرلمان الأردني مجتمعًا وللنواب الذين ضغطوا وعلّوا السقف بالمطالبة بطرد السفير وإلغاء وادي عربة ولا شك عندي أن الدبلوماسية الأردنية استخدمت هذا الدور للبرلمان في تعاملها مع دولة الاحتلال وهذا تكامل جيد بين سلطات الدولة كلها لتحقيق مصالح الأردن العليا.

عودة الأسيرين انتصارٌ للمجتمع المدني الأردني الفاعل الذي أقام فعاليات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأرض للضغط على الحكومة لتسريع إجراءاتها لضمان عودتهما وهذا دور المجتمع المدني الذي يُستخدم أيضا في المفاوضات الدبلوماسية، ذلك الدور الذي يجب أن يُحتَرم ويُشجَّع ويُقَدر وخاصة عند بعض رجال الدولة الذين يتعاملون معه باعتباره عدوا للدولة والوطن.

انتبهوا لتصريح نتنياهو الصادر عن مكتبه – عدو الأردن الأول – ” تعتبر تل ابيب علاقاتها مع الأردن حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط.. ” هذا تصريح يتعلق بمقولات الطابور “الخائس” نفسه حول انتهاء دور الأردن في المنطقة، أما إشارته لوجود صفقة امنية فهذا امر لا يلتفت إليه، ويدخل ضمن حسابات نتنياهو في مرحلة تشكيل الحكومة الاسرائيلية، ولا يستحق الاهتمام.

الملفت أن هذا العدو الصهيوني مارس توقيفاً إدارياً لمدة تسعين يوماً دون أي تهمة أو إجراءات محاكمة وهذا الإجراء الذي يعتبر من العصور الوسطى يُتخَذ من دولة تدعمها قوى عظمى تدعي الحرية والإنسانية وحقوق اﻻنسان. العدالة في الأرض اليوم مع القوة وليست مع الحق، ولنا أن نعتبر، فاهم علي جنابك؟!