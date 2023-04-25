صفقة مع الحريديين

هآرتس

بقلم: رفيت هيخت 25/4/2023

هذا بالتأكيد لم يكن الهدف الأصلي، لكن قوانين الانقلاب النظامي تم استخدامها كأداة كشف وحشي بكفاءتها لمشكلات صعبة، التي لم يعد يستطيع المجتمع الإسرائيلي قادر على استيعابها، وحتى لا يستطيع الحفاظ عليها في وضع مؤقت وغامض على صيغة “إدارة الصراع”. إحدى هذه المشكلات هي عدم وجود صفقة منطقية وعادلة بين الأقلية الحريدية الانفصالية وبين الآخرين. كان هناك رؤساء حكومة تعاطفوا مع الحريديين. مناحيم بيغن مثلا، عزز المؤسسة الارثوذكسية وأعطى ممثليها قوة سياسية كبيرة. وكان هناك أيضا رؤساء حكومة لم يترددوا في استخدام الحريديين لأغراض سياسية، مثل اسحق رابين في محاولته الفاشلة التي فيها قام بالتواصل مع الحاخام عوفاديا يوسف ومع شولاميت الوني من أجل تمرير اتفاقات أوسلو. ولكن الحقيقة هي أنه منذ قيام الدولة فإن أي رئيس حكومة لم يرغب في علاج هذه القضية، والتي تطورت إلى درجة غير معقولة كليا.

بنيامين نتنياهو الذي عقد مع الحريديين تحالفا دعائيا ساخرا وضع في يديهم قوة غير محدودة. من يفحص اتفاقاته الائتلافية مع شاس ويهدوت هتوراة، وبدرجة معينة مع الأحزاب الدينية الوطنية، سيكتشف أنها مليئة بالتسهيلات والملذات المختلفة للمجتمع الحريدي. بعد مائة يوم على تشكيل الحكومة الحالية فإنه من الواضح أن الحريديين لا يكتفون بدور الأقلية التي تستند إلى الأغلبية – موقف إشكالي بحد ذاته ولن يصمد لفترة طويلة – بل هم يتوقون إلى أن يفرضوا على جميع الباقين دولة دينية غير ديمقراطية.

البنية المعوجة التي حتى الآن بغض النظر تحارب في الوقت الحالي على أسسها. من لا يخدمون في الجيش لا يمكنهم التقرير متى سيتم إرسال الجنود وإلى أين؟. ومن لا يشاركون في سوق العمل لا يستطيعون اتخاذ قرارات حول مصير الاقتصاد. ومن لا يؤمنون بالديمقراطية وبجهاز القضاء ويرتكزون على مبادئ مدنية كما هو متبع في الدول الديمقراطية المتقدمة، لا يحق لهم انتزاعها من الأغلبية المعنية بها. وبالمستوى نفسه من المنطق فإن من يتحملون عبء معظم الضرائب، والمسؤولين عن الناتج المحلي الخام في الدولة، يحق لهم أن يطالبوا بعدم استخدام أموالهم في ملاحقتهم وسلب حريتهم، ومن أجل تغيير وطنهم إلى الدرجة التي لا يستطيعون فيها العيش فيه.

الحريديون، الذين في أعقاب الانتخابات الأخيرة شعروا بالثقة في إنزال كل العبء عنهم وفرض نظام يفضلهم واستخدام موارد الدولة لصالحهم، قاموا هم أنفسهم بالحركة التكتونية من أجل تغيير العلاقة معهم. ويجب الاعتراف بالفضل لهم في ذلك. هذا التغيير ضروري، اتفاقات أو بنى تستند إلى قواعد واهية نهايتها الانهيار وبضجة كبيرة. لا يجب أن تكون هناك طريقة لفرض أي موقف على أي أحد، حتى لو كانت تقيد مستقبل أولاده الذين سيتربون بدون تعلم اللغة الانجليزية والرياضيات. لذلك، سيحكم عليهم بالسجن في دائرة الفقر لأن الطرق الرائدة التي تفتح الاماكن امامهم مثل الجيش وسلك الاكاديميا وسوق العمل الحديثة، مغلقة في وجههم. ولكن من أجل الحصول على ميزانية من الحكومة، من أي نوع، فإنه يجب على الحريديين الموافقة على منظومة عامة اساسية مشتركة مع جميع المواطنين ومتفق عليها من قبل الأغلبية.

إن تعلم المواضيع الأساسية والخدمة في الجيش أو الخدمة المدنية وتمثيل النساء في الاحزاب المصادق عليها للترشح في الانتخابات للكنيست والمشاركة في سوق العمل، مثل إخوتهم في الشتات، كل ذلك هو طلبات منطقية من قبل الحريديين، مقابل الشراكة في الخزينة العامة التي تملاؤها الأغلبية التي تهتم بدولة ديمقراطية وليس دولة شريعة أو دولة دينية. هل هناك شيء منطقي وعادل أكثر من ذلك؟.