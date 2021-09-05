صفقة نيمار كلفت سان جيرمان نصف مليار يورو تقريبا

مدريد – استعرض باريس سان جيرمان قوته المالية في مناسبات عديدة ونشرت اليوم صحيفة (الموندو) دليلا جديدا بالكشف عن عقد البرازيلي نيمار حيث دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي بجانب رواتب المهاجم لتتكلف الصفقة 500 مليون يورو تقريبا.

ووفقا للصحيفة دفع سان جيرمان 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة إضافة إلى الراتب السنوي للاعب ويبلغ 43.33400 مليون يورو لمدة خمسة مواسم.

كما تمت إضافة موسم سادس للتجديد التلقائي وتسلم 50.556117 مليون يورو كمكافأة.

وكل هذا يفترض أن صفقة نيمار تكلفت 489.228117 مليون يورو أي نصف مليار يورو تقريبا.

وفي الموسم الحالي تعاقد سان جيرمان مع ليونيل ميسي إلا أن انضمام النجم الأرجنتيني تم مجانا ، كما رفض النادي عرضا بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد لشراء كيليان مبابي الذي ينتهي عقده يوم 30 يونيو 2022 . -(إفي)