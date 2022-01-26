صفقتان لبيع أسلحة أميركية لمصر بـ2.5 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، على بيع صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار وتحكم إلكتروني.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن بيانا صدر عن الخارجية الأميركية، يفيد بأن الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2,2 مليار دولار، تتضمن بيع مصر 12 طائرة نقل “سي-130 جيه سوبر هيركيوليز” ومعدات أخرى تابعة لها.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، إن هذه الصفقة ستحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد.

وأضافت الوكالة أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.

أما الصفقة الثانية، فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية. (بترا)