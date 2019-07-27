“صفوة الإسلامي” الراعي الذهبي لمنتدى تعزيز الاستقرار المالي

عمان – رعى بنك صفوة الإسلامي انطلاقة منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في فندق الانتركونتيننتال – عمان وذلك يومي 22 و 23 تموز (يوليو) بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن بمشاركة عدد من المصارف العربية والمحلية وخبراء مصرفيين عرب.

وناقش المنتدى على مدى اليومين الآليات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي وأهمية تنسيق السياسات النقدية والمالية، وكذلك مناقشة تعزيز دور البنوك المركزية والمؤسسات المالية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والتعامل مع التحديات الحالية التي تواجه النظام المالي العالمي ودور البنوك في الحفاظ على الاستقرار المالي وبمشاركة وحضور مدراء عامي البنوك.

هذا وقد تواجد البنك من خلال ركن مخصص لعرض الخدمات والمنتجات التي يقدمها للحضور والمشاركين، وتم في نهاية المؤتمر تكريم البنك من قبل اتحاد المصارف لرعايتهم لهذا المنتدى.