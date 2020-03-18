كورونا الرئيسية

“صفوة الإسلامي” يتبرع بملغ 100 الف دينار لوزارة الصحة

منذ 17 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أعلن بنك صفوة الإسلامي التبرع بمبلغ 100 ألف دينار لحساب وزارة الصحة دعماً للجهود الجبارة التي تقوم بها في الوقت الراهن لمواجهة فيروس كورونا المستجد واحتوائه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.
ويأتي هذا الدعم في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة في الوقت الحالي، مثمنا كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الوطن وكافة القطاعات التي لم تتوان عن تقديم الدعم اللازم. -(بترا)

مقالات ذات صلة

الصحة تنشر عددا من الإرشادات المنزلية للوقاية من كورونا

منذ 24 دقيقة
أحد موزعي أنابيب الغاز في أحد شوارع عمان -(أرشيفية)

نفاد اسطوانات الغاز.. والسعيدات: بسبب الطلب الكثيف (فيديو)

منذ 54 دقيقة

البوتاس تتبرع بـ 3 ملايين دينار لمكافحة كورونا

منذ ساعة واحدة

ارتفاع الإصابات بكورونا في الأردن إلى 52

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock