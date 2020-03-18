“صفوة الإسلامي” يتبرع بملغ 100 الف دينار لوزارة الصحة

عمان – أعلن بنك صفوة الإسلامي التبرع بمبلغ 100 ألف دينار لحساب وزارة الصحة دعماً للجهود الجبارة التي تقوم بها في الوقت الراهن لمواجهة فيروس كورونا المستجد واحتوائه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

ويأتي هذا الدعم في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة في الوقت الحالي، مثمنا كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الوطن وكافة القطاعات التي لم تتوان عن تقديم الدعم اللازم. -(بترا)