“صفوة الإسلامي” يستضيف وفدا من طلبة جامعة زيورخ السويسرية

عمان- استضاف بنك صفوة الإسلامي وفداً من طلبة الدراسات العليا (ماجستير) من جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية مؤخراً، وذلك في فرعه الرئيسي الكائن في مشروع العبدلي.

وكان في استقبال الوفد الزائر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك صفوة رامي الخياط، وإلى جانبه رئيس إدارة رأس المال البشري محمد الهواري.

وفي إطار استضافة الوفد الطلابي ضمن زيارته العلمية التي هدفت للاطلاع على تجربة بنك صفوة الإسلامي في الأردن، وللوقوف على خبراته وإمكانياته التي أسفرت عن هذا النجاح الذي كان من أهم أسباب تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية، قدم البنك شرحاً وافياً حول القطاع المصرفي الأردني، وحول عمل المصارف الإسلامية والدور الكبير الذي يؤديه بنك صفوة الإسلامي في خدمة القطاع والمتعاملين معه بالاستفادة من الإدارة المتطورة، وبالاعتماد على منظومة متكاملة من السياسات المرنة، والاستراتيجيات الفعالة، بالإضافة للخطط الكفؤة، والقيم الأصيلة، والمنتجات والخدمات المتميزة والمستمدة من مبادئ الدين الحنيف لتحقيق الأهداف والرؤى الطموحة الرامية للعمل كشريك مصرفي فاعل في الحياة اليومية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي يعمل كمصرف إسلامي متكامل يجمع القيم الإسلامية الراسخة بأحدث وأعلى مستويات الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويقدمها بصيغة عصرية، من خلال شبكة فروعه المتنامية والبالغ عددها 35 فرعاً منتشرة في معظم أنحاء المملكة.