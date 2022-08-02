صفوة الإسلامي يطلق برنامج “Safwa Future Stars 2022”

أَطلق بنك صفوة الإسلامي للعام الرابع على التوالي البرنامج التدريبي الصيفي “Safwa Future Stars” الذي يهدف لرفد الطلاب على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية بالمعارف والمهارات العملية اللازمة للاندماج في سوق العمل بكفاءة وسهولة من خلال التدريب الذي يقدم لهم في البنك قبل التخرج، والذي يعد فرصة حقيقية لتطوير أنفسهم.

وقد أُطلق هذا البرنامج لتماشيه مع أحد أهم المحاور الرئيسة التي تركز عليها استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، والمتمثلة في دعم وتمكين الشباب باعتبارهم النسيج الأكبر في المجتمع، بحيث يستهدف البنك من خلال برنامج “Safwa Future Stars” تعريف المشاركين به من الطلبة بالعمل المصرفي ومتطلباته، وبالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لمتعامليه، فضلاً عن صقل وإثراء مهاراتهم الشخصية والحياتية والمهنية في تجربة تحاكي تجربة العمل الحقيقية؛ حيث يتم تدريبهم في فروع وأقسام البنك المختلفة.

ويعد برنامج “Safwa Future Stars” الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي المحلي. وكان البرنامج قد حقق في نسخه السابقة نجاحاً كبيراً؛ حيث استقطب في الأعوام السابقة مجموعة من الطلاب، مثمراً عن تدريب (108) طالباً وطالبة، تم تعيين (12) منهم في فروع البنك بعد تخرجهم، وسط خطط لزيادة هذه الأعداد مع نسخة العام الحالي والأعوام القادمة.

ويشار إلى أن نسخة العام الحالي من البرنامج قد شهدت اختيار (42) متدرباً ومتدربة من أصل ما يقارب (800) متقدم للمشاركة في البرنامج عبر موقع البنك الإلكتروني.