“صفوة الإسلامي” يطلق مبادرة “خليها علينا”

عمان – انسجاما مع رؤية واستراتيجية بنك صفوة الإسلامي والتي تتلخص بشعار “المتعامل أولا ” ليكون البنك الأقرب إلى احتياجات ومتطلبات متعامليه، فقد قرر بنك صفوة الإسلامي اطلاق مبادرة ” خليها علينا ” من خلال إعفاء متعامليه من الرسوم والعمولات على بعض الخدمات المصرفية.

هذا وتأتي هذه الخطوة الايجابية انطلاقا من استراتيجية البنك التي تضع المتعامل على قائمة أولوياتها وتهدف لبناء علاقة متينة مع كافة الأطراف، حيث سيقوم البنك اعتبارا من الأول من شهر تموز (يوليو) لعام 2019 بتحمل عمولة السحب النقدي نيابة عن متعاملي بنك صفوة الإسلامي على كافة أجهزة الصرافات الآلية التابعة للبنوك الاخرى في كافة محافظات ومدن المملكة ليتمكن متعاملو البنك بالسحب من أي صراف دون استيفاء عمولة لحساب البنك علما بان هذه الخدمة تخضع لشروط وأحكام البنك.

وعلق سامر التميمي، الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي: “إن التزامنا بتحقيق محور مهم من محاور بناء الاستراتيجية للبنك بالتركيز على المتعامل أولا ، جعلنا نركز جل اهتمامنا في بنك صفوة الإسلامي على كيفية المساهمة ولو بجزء بسيط في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن الأردني، لنجعل من التعاملات المصرفية مع بنك صفوة الإسلامي تجربة مصرفية فريدة ومتجددة دائما.”