“صفوة الإسلامي” يعلن أسماء الفائزين بالسحب الشهري لحساب “كنزي”

عمان – قام بنك صفوة الإسلامي بإجراء السحب الشهري على أسماء الاطفال الخمسة الفائزين بالجوائز الشهرية لحساب توفير الأطفال “كنزي” الأول من نوعه في السوق المصرفي الاسلامي في الأردن.

وفاز بالسحب على الجائزة النقدية الشهرية بقيمة 999 دينار لشهر ايار (مايو) 2019 كل من: الطفلة جود احمد زهران فرع مكة مول، والطفلة لين منير ابو النور فرع الجبيهة، الطفل قصي يوسف المنصور فرع الاستقلال مول، الطفل حمزة منذر الدويك فرع العقبة والطفل عدي اوفى الغنانيم فرع دابوق.

ومن الجدير بالذكر ان اعداد المدخرين في الحساب يشهد ازديادا واضحا نتيجة للحملات الدعائية التي قام بها البنك خلال العام الماضي ومشاركته بالعديد من الفعاليات للأطفال وذويهم للتركيز على توجيه أبنائهم نحو المسار السليم في الاستقلال المالي مما يجعلهم أكثر وعياً وأكثر مسؤولية من حيث تقدير قيمة المال وكيفية استخدام النقود بحكمة.

ويذكر أن بنك صفوة الإسلامي يقدم من خلال حساب التوفير “كنزي” خمسة جوائز شهرية بقيمة 999 دينار والعديد من الهدايا الترحيبية المجانية عند فتح الحساب إضافة إلى الجائزة الكبرى وتبلغ قيمتها 20 الف دينار حيث يجري السحب عليها نهاية كل عام.