“صفوة الإسلامي” يعلن أسماء الفائزين بسحوبات 2019 ضمن حساب توفير الأطفال “كنزي”

عمان- اختتم بنك صفوة الإسلامي سحوبات حساب توفير الأطفال “كنزي” للعام 2019 مع سحب شهر كانون الأول المتضمن السحب على الجائزة الكبرى التي تقدم مرة سنويا لفائز واحد، إلى جانب السحب الشهري الأخير الذي ينطوي على تقديم 5 جوائز لخمسة فائزين، كاشفا عن قائمة المدخرين الأطفال الذين حالفهم الحظ.

وبموجب السحب الذي أجري مؤخرا، أدخل البنك البهجة على قلب الطفلة سلمى عماد ناصر الدين، المدخرة بفرع ماركا، والفائزة بالجائزة الكبرى وقيمتها 20 ألف دينار أردني، فيما قدم لكل من الطفل يمان عمر أحمد، المدخر بفرع الزرقاء، والطفلة ماريا محمد شاهين، المدخرة بفرع مرج الحمام، والطفل عبدالله الزاهري، المدخر بفرع جبل عمّان، والطفل عمر خالد العودات، المدخر بفرع مرج الحمام، والطفلة ميرا أحمد الشنتير، المدخرة بفرع الشميساني جائزة نقدية بقيمة 999 دينارا أردنيا، ليصبح بذلك عدد الفائزين خلال العام 2019 بجوائز حساب “كنزي” الشهرية، 60 فائزا.

وتعد سحوبات نهاية العام لحساب “كنزي” استكمالا من البنك لعام كامل من النجاحات ضمن الحساب، وامتدادا لجهوده في مكافأة ولاء المتعاملين الصغار معه على وفائهم واتخاذهم قرارات ادخار سليمة، ومواصلة لسعيه لمنحهم قيمة مضافة يعزز عبرها أرصدتهم النقدية مع الجوائز التي يقدمها لهم، مما يثري تجربتهم المصرفية.