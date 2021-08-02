“صفوة الإسلامي” يعلن انطلاق البرنامج التدريبي الصيفي2021

عمّان- الغد- أطلق بنك صفوة الإسلامي للسنة الثالثة على التوالي برنامج التدريب الصيفي “Safwa Future Stars” الهادف لتمكين الطلبة المتواجدين حاليا على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية ليكون لهم فرصة حقيقية في تطوير وتنمية مهاراتهم بشكل عملي في البنك الذي يعتبر من المؤسسات المصرفية الإسلامية الأردنية المرموقة.

وذلك استنادا إلى استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية وخطته لتعزيز دوره في تنمية المجتمع المحلي، وإيمانا منه بأن الشباب هم العنصر الأهم لتقدم الوطن الحبيب.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلبة المشاركين المعارف والمهارات العملية والتي ترتكز بشكل أساسي على تعريفهم بالخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك للمتعاملين، لمساعدة الطلبة على الاندماج في سوق العمل والحصول على الخبرة العملية قبل التخرج بالإضافة إلى تأهيلهم للعمل بالمجال المصرفي وإكسابهم الخبرات المناسبة بحيث يتم تدريبهم في فروع البنك المختلفة وبالتالي المساهمة في رفد القطاع المصرفي بالكفاءات المطلوبة.

وتأتي النسخة الثالثة من البرنامج الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي المحلي، في أعقاب النجاح الذي تم تحقيقه بالنسختين السابقتين للأعوام 2019 و2020، والذي أثمر عنه تدريب 67 طالبا وطالبة في فروع البنك المنتشرة في معظم محافظات ومدن المملكة، بالإضافة إلى تعيين 9 منهم في فروع البنك وذلك بعد تخرجهم. أما ضمن النسخة الحالية، فقد تم اختيار 40 متدربا ومتدربة، موزعين على فروع البنك وذلك من بين 2400 طلب تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للبنك.