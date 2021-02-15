“صفوة الإسلامي” يعلن عن أول عشرة فائزين بجوائز حساب “كنزي” للعام 2021

عمان- أعلن بنك صفوة الإسلامي عن الفائزين بجوائز حساب توفير “كنزي” للأطفال، بعد تطويرها وإطلاقها بحلة جديدة للعام الحالي، من أجل مكافأة عدد أكبر من متعامليه الصغار وتضمين المزيد من الفائزين، وذلك إثر السحب الذي أجري مؤخراً عن شهر كانون الثاني (يناير) 2021.

وبموجب السحب، قدم بنك صفوة الإسلامي جوائز نقدية لعشرة فائزين، بواقع 500 دينار أردني لكل منهم؛ حيث ذهبت الجوائز لكل من الطفل يوسف طارق عواد المدخر بفرع الهاشمي الشمالي، والطفل محمد عون النسور المدخر بفرع الجبيهة، والطفلة تالا محمود المحتسب المدخرة بفرع وصفي التل، والطفل فارس محمد الخليلي المدخر بفرع المدينة الرياضية، والطفل محمد التهتموني المدخر بفرع إربد، إضافة لكل من جود تامر المدادحة، وتميم حمزة الطراونة، وعروبه صخر المحيسن المدخرين بفرع الكرك، فضلاً عن كل من آلاء عصام النجار، وعمار بني عيسى المدخرين بفرع الزرقاء شارع السعادة.

ويذكر أن حساب توفير الأطفال “كنزي” يواصل خلال العام الحالي توفير فرص الربح للأطفال المدخرين لديه؛ حيث سيصل إجمالي عدد الفائزين في السحوبات الشهرية لـ(120) فائزاً، بواقع 10 جوائز شهرياً ترصد لـ(10) أطفال، قيمة كل منها 500 دينار، مع جائزتين كبريان تقدمان لفائزين اثنين بقيمة 10 آلاف دينار لكل جائزة، وذلك ضمن سحبين يجرى أحدهما في منتصف العام والثاني في نهايته.