صفوة الإسلامي يفتتح فرعه الجديد في محافظة إربد بموقعه الجديد

(عمّان، الأردن – 11 آب 2022): أعلن بنك صفوة الإسلامي عن نقل فرعه الكائن في شارع الهاشمي في محافظة إربد إلى موقعه الجديد في الجهة المقابلة للموقع القديم، في خطوة يستجيب من خلالها لنمو حجم قاعدة متعامليه في المحافظة.

وقد جاء افتتاح الفرع الجديد -الثالث في محافظة إربد- والذي يحمل فلسفة التصميم الموحد للبنك والمجهز تجهيزاً عالياً ومريحاً، تحت رعاية الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي، وبحضور عدد من وجهاء محافظة إربد، بالإضافة لعدد من مسؤولي وموظفي البنك.

وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للبنك، سامر التميمي: “يعتبر افتتاح الفرع الجديد بمثابة إضافة هامة لشبكة فروع البنك الآخذة بالتنامي، كونه يحتوي على مركز متخصص لخدمة كبار المتعاملين (صفوة جولد)، ومركز لخدمة الشركات المتوسطة والصغيرة، والذي سيقوم بتغطية احتياجات محافظات الشمال كافة، بالإضافة لوجود وحدة خاصة للخزائن الحديدية التي صممت لحفظ المقتنيات الثمينة لمتعاملينا.”

ويذكر بأن بنك صفوة الإسلامي يعمل على خدمة متعامليه من خلال مجموعة من قنوات التواصل المختلفة التي تشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية ومنها خدمة صفوة موبايل، وصفوة أونلاين، والموقع الإلكتروني، فضلاً عن الحسابات الرسمية على منصات التواصل كفيسبوك وإنستغرام وتويتر، والمعززة بمركز الاتصال المباشر المتاح على مدار الساعة، كل ذلك بالإضافة لشبكة فروعه التي تضم اليوم 42 فرعاً موزعة في كافة أنحاء المملكة، وأجهزة الصراف الآلي التابعة له والتي يبلغ عددها 79 جهازاً.