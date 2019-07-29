شركات وأعمال

“صفوة الإسلامي” يقدم خدمات تمويلية متخصصة للمشاريع السياحية

منذ ساعتين
بنك صفوة الإسلامي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قام بنك صفوة الإسلامي، وبالتعاون مع مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القطاع السياحي في الأردن من خلال تحسين مفهوم الإقراض البنكي للمشاريع والشركات السياحية.
وعملاً بهذه الخطة، سيقدم بنك صفوة الإسلامي تسهيلات بنكية لتمويل الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تنشيط القطاع السياحي في الأردن وزيادة فرص توظيف الشباب في هذا القطاع.
ويجدر بالذكر أن مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن الممول من (USAID) يسعى إلى دعم الأردن ليصبح وجهة سياحية مميزة قادرة على المنافسة العالمية من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع السياحي في الأردن.
وعلق سامر التميمي، المدير العام لبنك صفوة الإسلامي، قائلا: “توافقت أهداف مؤسستنا المصرفية الإسلامية مع أهداف مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن، والممول من (USAID) في مجال الارتقاء بقطاع السياحة والذي يعد ذراعاً مهمة في الاقتصاد المحلي. نشعر بالفخر لهذه الشراكة ولمساهمتنا في تحسين الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص عمل للمواطنين”.

مقالات ذات صلة

“EY” تعلن انضمام 20 شريكا لشبكتها في الشرق الأوسط

منذ ساعتين

تعاون بين كلية الأميرة ثروت ومؤسسة إنقاذ الطفل

منذ ساعتين

جامعة الشرق الأوسط ترعى “آت لاختياري” بنسخته الـ11

منذ ساعتين

جامعة البترا تحصل على الاعتماد الألماني الأوروبي “ASIIN”

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1877.98 0.03%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock