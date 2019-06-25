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“صفوة الإسلامي” ينظم حملة للتبرع بالدم

منذ ساعة واحدة
جانب من حملة التبرع بالدم لموظفي بنك صفوة -(من المصدر)

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عمان- بالتعاون مع وزارة الصحة/ بنك الدم، نظم بنك صفوة الإسلامي حملة التبرع بالدم لموظفيه للعام الحالي وبمشاركة طلبة كلية الصيدلة للجامعة الأردنية؛ حيث نفذت المبادرة في مبنى الإدارة العامة للبنك في العبدلي وبإشراف كادر طبي متخصص.
ولقد جسدت هذه المبادرة الإنسانية استراتيجية البنك الهادفة إلى تغطية محاور المسؤولية المجتمعية وتبني مختلف المبادرات الهادفة لتعزيز القيم الإسلامية السمحة ولما يحمله التبرع من معان سامية وترسيخا لروح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.
ويذكر أن بنك صفوة الإسلامي تأسس العام 2010 وبدأت شبكة فروعه تزداد ليصل عددها حتى يومنا هذا إلى 34 فرعاً منتشرة في معظم مناطق المملكة، تقدم منظومة متكاملة من الحلول المصرفية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية وضمن أسس عصرية حديثة.

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