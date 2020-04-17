“صفوة” يتبرع بمليون دينار لـ”همة وطن”

عمان – الغد- أعلن بنك صفوة الإسلامي عن توسيع دعمه للجهود الرسمية الرامية للتصدي لأزمة جائحة كورونا، وذلك بالتبرع بمبلغ مليون دينار أردني لصندوق “همة وطن” التزاماً منه بالمشاركة المتواصلة بتحمل المسؤوليات تجاه الوطن وأبناء المجتمع، خاصة الفئة الأكثر تضرراً من أزمة جائحة كورونا.

ويضاف هذا التبرع إلى تبرعات البنك السابقة التي تم توجيهها لتمكين الحكومة من احتواء الأزمة منذ بدايتها، متضمنة 100 ألف دينار أردني رصدت لصالح وزارة الصحة الأردنية، فضلاً عن نصف مليون دينار قدمها موظفو البنك لصالح الصندوق.

وفي تعليق له على هذا التبرع الإضافي، قال المدير العام الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر تميمي: “لطالما كان بنك صفوة الإسلامي من المؤسسات المصرفية السباقة في تلبية الواجب الوطني، ومواكبة التحديات الملحة، الأمر الذي ينبثق من قيم البنك واستراتيجية أعماله للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي لا تنفصل عن قضايا الوطن.”

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي يواصل تلبية احتياجات متعامليه خاصة من الأفراد الذين دعمهم أيضاً من خلال تأجيل اقتطاع الأقساط المستحقة عليهم والمترتبة على معاملات الإجارة والمرابحة لشهري آذار ونيسان 2020، ودون استيفاء أية رسوم أو عمولات على الأقساط المؤجلة، وذلك من خلال مختلف فروعه عدا المولات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً من الأحد الى الخميس، إلى جانب خدمتهم على مدار الساعة عبر مختلف قنواته الإلكترونية بما فيها أجهزة الصراف الآلي الموزعة في مختلف مدن ومناطق المملكة.