“صفوة” يتوج الطفلة ميار الزبن بالجائزة السنوية الكبرى عن حساب “كنزي”

عمان- توّج بنك صفوة الإسلامي مؤخراً الطفلة ميار فيصل الزبن، البالغة من العمر 13 عاماً، والمدخرة لديه في فرع الصويفية، فائزة بالجائزة الكبرى مع حساب توفير الأطفال “كنزي” لعام 2020، مانحاً إياها مبلغاً مالياً قدره 20 ألف دينار أردني.

واحتفاءً منه بالفائزة، ومضاعفة لفرحتها وفرحة ذويها، فقد زف البنك هذه المفاجأة لهم باستقبالهم بأجواء احتفالية لديه في فرع الرونق، وذلك بحضور عدد من موظفي البنك الذين راعوا إجراءات التباعد الاحترازية. ومع منحه للجائزة الكبرى، فقد استكمل بنك صفوة الإسلامي جوائز العام 2020 التي قدمها عن حساب توفير الأطفال “كنزي”، والتي تواصلت على مدار العام.

وبهذه المناسبة، علق رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك صفوة الإسلامي، نصفت طه بالقول: “إن تسليم الجائزة الكبرى يعبر عن النجاح الكبير الذي حققه حساب توفير الأطفال “كنزي” وما يزال، والذي استطاع عبر السنوات منذ إطلاقه استقطاب قاعدة كبيرة من المدخرين نظراً لأهميته كأداة مالية مهمة للادخار، تحمل في طياتها فرص الفوز والمكافآت، كما أنه يجسد مبادئ البنك في إدارة علاقاته مع متعامليه ومدخريه، والتي تستهدف الحفاظ على القاعدة الحالية وتنميتها عبر تعزيز المزايا التنافسية المقدمة لها.”

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي كان قد صمم حساب توفير الأطفال “كنزي” لتشجيع فئة الصغار على سلوكيات التوفير السليم وتخطيط الإنفاق لمستقبل أفضل، كما أنه يحرص على تطويره على الدوام من خلال تطوير مزاياه، والتي كان من آخرها إطلاق الحساب بحلة جديدة للعام الحالي 2021 مع 10 جوائز شهرياً ترصد لـ(10) فائزين، قيمة كل منها 500 دينار، وجائزتين كبرتين تقدمان لفائزين اثنين بقيمة 10 آلاف دينار لكل جائزة، وذلك ضمن سحبين يجرى أحدهما في منتصف العام والثاني في آخر العام، وذلك لإتاحة المزيد من فرص الفوز أمام أكبر عدد من المتعاملين الصغار.