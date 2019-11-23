“صفوة” يرعى المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية

عمان- حرصاً منه على تأدية دور في تعزيز دور القطاع الهندسي وتنافسية العاملين ضمنه في الأسواق الإقليمية والعالمية، شمل بنك صفوة الإسلامي برعايته الذهبية فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية والتصنيع وهندسة النظم، الذي تم تنظيمه وإقامته مؤخراً من خلال شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية وجمعية المهندسين الصناعيين، وتحت رعاية وبحضور نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والأكاديميين والباحثين والمهندسين الصناعيين من الأردن وخارجه.

ولأن القطاع الهندسي يعد من القطاعات ذات الدور المحوري في تحقيق الاستدامة التي يسعى بنك صفوة الإسلامي للمشاركة الفاعلة في تحقيقها على الصعيد المجتمعي إضافة للصعيد المؤسسي، فقد جاءت رعايته لهذه الفعالية كجزء من برامجه للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، كونها تحث على الابتكار والإبداع والريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وتشجع على ربط البحث العلمي بالتعليم الهندسي لتضييق الفجوة بين العلم وسوق العمل، ما يسفر عن تطوير عمليات الإنتاج الصناعي وخفض كلفها، ورفع جودة المنتجات، وربط القضايا التنموية بالبحوث.

هذا وكان بنك صفوة في ختام المؤتمر قد نال التكريم عن دعمه له، وعن جهوده التي أسهمت في تمكين المؤتمر من مناقشة 45 ورقة علمية تنوعت ما بين النظرية والتطبيقية، وتوزعت على مسارات عدة.