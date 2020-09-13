“صفوة” يرعى النسخة الإلكترونية من بطولة “هدف من أجل الحياة”

عمّان- امتدادا لمسيرته المستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية، رعى بنك صفوة الإسلامي مؤخرا النسخة الإلكترونية لهذا العام 2020 من بطولة “هدف من أجل الحياة” التابعة لمؤسسة الحسين للسرطان، والتي أقيمت في مجمع الملك حسين للأعمال بتنظيم من مركز زين للألعاب الإلكترونية والتي شهدت منافسات إلكترونية في لعبة البلاي ستيشن “فيفا 20” والتي يرصد ريعها لدعم مرضى السرطان الأقل حظا.

وتجسد هذه الرعاية حرص بنك صفوة الإسلامي على تأدية دوره المجتمعي للمساهمة في مواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها التحديات الصحية بما ينسجم مع أولويات الأجندة الوطنية وبما يدعم الجهود الوطنية في هذا المجال، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة مرض السرطان الذي يصيب الآلاف سنويا، والتي يحرص على أن يكون جزءا منها، كما أنها تعكس سعيه الدائم لدعم أهداف مؤسسة ومركز الحسين للسرطان النبيلة، معززاً عبرها انخراط موظفيه في مبادرات العطاء والتكافل.

هذا وكان البنك وانطلاقا من سعيه لدعم مؤسسة الحسين للسرطان بشتى الوسائل والطرق الممكنة وتوسيع نطاق شمولها، قد وقع مؤخراً اتفاقية معها، أشرك موظفيه من خلالها في تأمين رعاية لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي يلتزم بتقديم خدمات تنموية خارج حدود أعماله الأساسية، يشارك عبرها بتمكين المجتمع والالتفاف حول القضايا الملحة مع استراتيجية شاملة منطوية على العديد من البرامج والمبادرات والرعايات الهادفة للمشاركة في إحداث الفوارق الإيجابية في واقع مختلف القطاعات والفئات.

