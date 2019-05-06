“صفوة” يرعى الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين في “الحسين للسرطان”

عمان- رعى بنك صفوة الإسلامي اجتماع الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين غير الأطباء في مركز الحسين للسرطان والذي أقيم في أبراج مركز الحسين للسرطان- مبنى الشيخ خليفة بهدف مناقشة القوائم المالية بحضور ما يقارب 1400 موظف.

وتأتي هذه الرعاية لمركز الحسين للسرطان إيماناً من البنك بدور المركز والتزاماً منه بدعم جميع القطاعات المحلية العامة والخاصة التي تلعب دوراً مهماً في بناء وتقدم القطاع الطبي في المملكة وخدمة المواطنين في المجالات كافة.

وقد تم في نهاية الحفل تكريم البنك من قبل رئيس الصندوق المهندس ناصر الزعبي على رعايته الاجتماع ومواصلة دعمه المركز على مدى أكثر من خمسة أعوام؛ حيث تواجد موظفو البنك في الركن المخصص للترويج لمنتجات وخدمات البنك المختلفة.

هذا ويذكر أن بنك صفوة الإسلامي تأسس العام 2010 ليقدم خدمات مالية متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية لخدمة شرائح المجتمع وفئاته كافة، ووصل عدد فروعه لغاية اليوم 33 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.