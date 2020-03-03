“صفوة” يرعى مؤتمر مبادرة “مهن من ذهب”

عمان- رعى بنك صفوة الإسلامي مؤتمر مبادرة “مهن من ذهب” التي أطلقها مؤخرا وزير العمل نضال البطاينة مندوبا عن سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وذلك في قصر الثقافة الملكي، وبحضور مئات المهنيين والفنيين الشباب.

وقد جاءت رعاية بنك صفوة الإسلامي للمؤتمر في إطار استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية المتماشية مع استراتيجية أعماله الأساسية، والتي تركز في أحد محاورها على دعم وتطوير طاقات الشباب والمشاركة في تسهيل تأهيلهم وتمكينهم من بلوغ أقصى طاقاتهم، وتعزيز انخراطهم في العملية التنموية من خلال تسهيل الالتحاق في سوق العمل حسب متطلباته واحتياجاته.

وتجسد رعاية البنك للمؤتمر، حرصه على التواجد في مختلف الفعاليات الموجهة للشباب، كما أنها تعكس سعيه الدائم لدعم الجهود الوطنية الرامية لمعالجة أبرز قضاياهم وهي تلك المتمثلة بتزايد نسب البطالة؛ حيث يعتبر المؤتمر منصة فاعلة لتغيير مفاهيم الشباب واتجاهاتهم حول أنماط العمل، وجذبهم للعمل المهني والفني مع إعلاء قيمة هذا العمل المولد لفرص العمل، وتدريبهم وتأهيلهم على أفضل وجه، ما يسهم في فتح الآفاق أمامهم، وفي خلق إضافة مهمة للكوادر الوطنية تنعكس بالإيجاب على جسر الفجوة بين احتياجات الصناعة ومؤهلات الفنيين، وعلى تحفيز المشاريع والشركات الناشئة في هذا المجال.

ويقدم البنك باقة من الخدمات والحلول المصرفية الإسلامية المصممة لمواءمة متطلبات واحتياجات الشباب بالتركيز على رياديي الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والصغيرة لمساهمتها الكبيرة في النمو الاجتماعي والاقتصادي، ومن أبرزها الخدمات التمويلية والتسهيلات البنكية المخصصة لهذه المشاريع والشركات مع عدة منتجات بصيغ المرابحة والإجارة، ما يضمن الانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدما، ويسهم في نموها وتعزيز ربحيتها ويضمن استمراريتها، هذا فضلا عن الخدمات غير المصرفية بما فيها المساهمات التي تحفز إطلاق الطاقات الكامنة كالرعايات والنشاطات والخدمات الداعمة.