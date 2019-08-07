“صفوة” يسهم بإنجاح فعاليات مؤتمر جامعة الحسين التقنية

عمان- اختتم بنك صفوة الإسلامي رعايته لمؤتمر جامعة الحسين التقنية السنوي الثاني، الذي عقد مؤخراً تحت عنوان “التغيير نحو الأفضل في التعليم وأثر الثورة الصناعية الرابعة على المستقبل” بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وليد المعاني، مندوباً عن سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، محققاً أهدافه من هذه الرعاية ومسهماً في إنجاح فعاليات المؤتمر الذي هدف للاستفادة من الخبرات العالمية وعكسها على الطلاب الأردنيين في المجال التقني لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وفي تعليق له على هذه الرعاية، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “فخورون برعايتنا لهذا المؤتمر الذي ينطوي على أهمية كبيرة باعتباره منصة عملية غير تقليدية لدعم الأجيال المقبلة من الطلبة الرياديين والمبتكرين الذين نؤمن بأنهم القوة التي ستقود التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفة إذا ما أتيحت لهم فرص التطور النوعي. لقد انبثقت هذه الرعاية عن استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية التي تتماشى في برامجها مع أولويات وأهداف التنمية الوطنية المستدامة، والتي نسعى عبرها لتأدية الدور الذي نضعه على عاتقنا في خدمة مختلف القطاعات والفئات المجتمعية عبر خدماتنا التي تحمل أبعاداً تنموية ولا تقتصر على الخدمات التي نقدمها ضمن مجال أعمالنا الأساسية، لنجسد مفهوم المواطنة الفاعلة بالمعنى الواسع”.

هذا ويمتلك البنك استراتيجية شاملة وبعيدة المدى للعمل المؤسسي المجتمعي، تواكب المفاهيم العصرية، وتتجدد سنوياً حسب الاحتياجات، لتقدم مع ما تتضمنه من برامج ومبادرات ونشاطات تنفذها إما منفردة أو بالشراكة مع شبكة من الشركاء من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عما تتضمنه من رعايات، قيمة نوعية مضافة للمعنيين وأصحاب العلاقة كافة، كما تشكل عبرها فوارق حقيقية مستدامة.