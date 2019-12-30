“صفوة” يشارك بتوزيع الملابس على الأسر العفيفة

عمان- وزع بنك صفوة الإسلامي كسوة الشتاء من المدافئ والبطانيات على 60 أسرة من الأسر العفيفة، وذلك في إطار مرحلة جديدة من مبادرة “صوبة وحرام” التي أطلقها في وقت سابق وينفذها بالتعاون مع بنك الملابس التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبمشاركة واسعة من موظفيه.

وقد جاءت هذه المبادرة من البنك كجزء من نشاطاته المؤسسية المجتمعية المستدامة، وامتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع الهيئة لدعم الفئات الأقل حظاً في مختلف المواسم وبشكل خاص في فصل الشتاء، والتي تعكس ثقافته وقيمه كمؤسسة وأفراد يعملون فيها ويسعون معها لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء المجتمع، وبالتالي إحداث الفوارق وتحسين المعيشة.

هذا ويلتزم بنك صفوة الإسلامي الذي يعمل كمصرف إسلامي متكامل، يجمع القيم الإسلامية الراسخة بأحدث وأعلى مستويات الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويقدمها بصيغة عصرية، بخدمة التنمية الاجتماعية إلى جانب خدمته للتنمية الاقتصادية وتمويلها بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك عبر دعم مختلف الشرائح والقطاعات المجتمعية والمساهمة في تمكينها باعتباره شريكاً أساسياً في معالجة الهموم والتحديات.