“صفوة” يشارك في فعاليات “مجلس الأعمال الأردني القطري”

عمان- شارك بنك صفوة الإسلامي ضمن فعاليات مجلس الأعمال الأردني القطري الذي انعقد مؤخراً في العاصمة القطرية، بتنظيم مشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورابطة رجال الأعمال القطريين لبحث ومناقشة سُبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتبادل الخبرات بما يحقق مصالح البلدين.

وكانت مشاركة البنك قد تمثلت بحضور نائب رئيسه التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات رامي الخياط، وبتواجده ضمن أعضاء الوفد الأردني الزائر لقطر والمؤلف من نخبة من رجال الأعمال وممثلي عدد من المؤسسات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة من القطاعين العام والخاص.

وحول هذه المشاركة، بين الخياط أنها تنطوي على أهمية كبيرة كونها تشير لمكانة البنك ودوره الذي يُعوَّل عليه في دفع عجلة كل من التنمية الاجتماعية والاقتصادية نحو الأمام، كما تؤكد حرص البنك على التواجد في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تخدم المملكة والتي تعقد داخلها وخارجها، وعلى المشاركة الفاعلة في تطوير شبكة العلاقات الاقتصادية التي تجمع البنك بالقطاع المؤسسي المحلي من جهة، وتلك التي تجمع الأردن بالدول الشقيقة والمجاورة بما يشمل مؤسساتها وشركاتها على تنوعها، وذلك من خلال التسهيلات الاستثمارية والمنتجات والحلول المصرفية والمالية التي يقدمها، والتي تتسم بكفاءتها وتصميمها وفقاً لأرقى المعايير المتبعة في الصناعة، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويتماشى مع الصيغ العصرية.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي عمل منذ انطلاقته وما يزال على دعم وخدمة وتمويل التنمية بمختلف أبعادها بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تمويل النشاطات الاقتصادية والعمليات التجارية للمتعاملين معه من الأفراد والشركات، وعبر استراتيجية شاملة وبعيدة المدى للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، مع معايير راسخة للتميز، عمادها التخصص ومضمونها تقديم قيمة نوعية مضافة.