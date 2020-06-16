“صفوة” يضم “مستشفى الاستقلال” لشبكة شركائه في برنامج “مساومة”

عمان- مواصلة للإيفاء بالتزاماته تجاه متعامليه، وتجسيداً لاستراتيجيته التي يرفع معها شعار “10 سنوات إلى جانبكم وأقرب إليكم”، على أرض الواقع، وقع بنك صفوة الإسلامي مؤخراً اتفاقية تعاون جمعته مع مستشفى الاستقلال، ينضم المستشفى بموجبها لشبكة شركاء البنك ضمن برنامجه التمويلي “مساومة”.

وقد جاءت هذه الاتفاقية التي وقعها من جانب البنك، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، نصفت طه، فيما وقعها من جانب المستشفى، مديره العام، أحمد الأحمد، بحضور عدد من مسؤولي كلا الطرفين في مبنى الإدارة العامة للبنك- البوليفارد، بهدف تمويل الرعاية الصحية من خدمات علاجية وطبية والتي يقدمها المستشفى لمراجعيه من متعاملي بنك صفوة الإسلامي؛ حيث يقوم البنك بتقسيط المبالغ المستحقة للمستشفى على متعامليه المرضى بدون زيادة، وذلك وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال طه: “سعداء بهذه الاتفاقية التي تعبر عن مدى نجاح برنامج مساومة في تلبية احتياجات متعاملينا وشبكة شركائنا الآخذة بالتوسع ضمنه، كما أنها تعبر عن جهودنا الدؤوبة للتسهيل على متعاملينا خصوصاً في ظل الظروف الراهنة في كافة جوانب حياتهم وأبعادها بالتركيز على البعد الصحي الذي نوليه اهتماماً كبيراً، والذي نحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق التمكين فيه، عبر منتجاتنا المتنوعة التي نركز معها على الحفاظ على الصحة العامة مستدامة ومعافاة، والتي نمنح متعاملينا من خلالها كل ما يهمهم ويرغبون به ويتطلعون إليه”.

هذا ويتيح برنامج تمويل “مساومة” لمتعاملي البنك فرصة تمويل العديد من المنتجات والحصول على الخدمات التي توفرها شبكة الشركاء، يما يتضمن على سبيل العد لا الحصر، الأثاث والأجهزة الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها، بأقساط ميسّرة وبنفس السعر النقدي وخلال مدة سداد مرنة تصل لغاية 3 سنوات، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.