“صفوة” يطلق مجموعة من العروض على منتجاته

عمّان– أطلق بنك صفوة الإسلامي، مجموعة من العروض التمويلية المتميزة والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وذلك مكافأة للمتعاملين معه على ثقتهم به في إطار حملته التقديرية “شكرا لأنك صفوة”، في الوقت الذي يلبي فيه احتياجاتهم بما يتوافق مع تطلعاتهم وبما يراعي المتطلبات والظروف.

ومع هذه العروض والمنتجات الخاصة وذات الشروط السهلة والميسرة، التي ستستمر حتى نهاية العام الحالي 2019، سيكون بإمكان الأردنيين المقيمين والمغتربين امتلاك بيت العمر مع منتج التمويل السكني الذي يقدم تمويلا بنسبة 90 % من قيمة المنزل بعائد إجارة منافس وثابت لمدة 3 سنوات، يبدأ من 7.75 % مع فترة سداد مرنة وطويلة تصل إلى 25 عاماً، هذا فضلاً عن إمكانية تملك السيارات الجديدة والمستعملة مع منتج تمويل السيارات الذي يقدم تمويلا بنسبة 90 % من قيمة السيارة بعائد مرابحة يبدأ من 3.99 % مع فترة سداد تصل إلى 84 شهراً. وعلاوةً على ذلك، فإن البنك يوفر للمتعاملين إمكانية تقسيط كافة مشترياتهم بنسبة مرابحة صفر بالمائة عند الحصول على أي من البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “جاءت هذه الخطوة تقديرا لمتعاملينا الذين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من عائلتنا الكبيرة التي نحرص على تعزيز تجربتهم معنا يومياً، من خلال المنتجات والعروض التي تعد إضافة نوعية خاصة من ناحية نسب الربح التي تعتبر الأفضل في السوق.”

وتهدف حملة “شكرا لأنك صفوة لمنح متعاملي البنك المزيد من القيم المضافة، فضلا عن الهدايا والجوائز القيمة كالجوائز النقدية، ودنانير الذهب، والهواتف الذكية وغيرها الكثير. وتتنوع فعاليات الحملة ما بين المسابقات المختلفة على صفحات البنك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والنشاطات المتعددة في الفروع وغيرها.