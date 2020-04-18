“صفوة” يعلن أسماء الفائزين بجوائز حساب “كنزي”



عمان- ضم بنك صفوة الإسلامي عدداً جديداً من الفائزين من متعامليه الصغار لقائمته الطويلة من أصحاب الحظ السعيد مع حساب توفير الأطفال “كنزي”، وذلك إثر إجراء السحب على جوائز الحساب لشهر آذار 2020.

وبموجب السحب الشهري، قدم بنك صفوة الإسلامي جوائز نقدية لخمسة فائزين، بواقع 999 ديناراً أردنياً لكل منهم، وذلك تقديراً لهم على ولائهم، وتحفيزاً لهم ولغيرهم لمواصلة التوفير والادخار بما يضمن ترسيخ أنماط استهلاكية سليمة لدى الأجيال الجديدة، وبالتالي الإنفاق المسؤول والتخطيط المالي الواعي والمنظم.

وقد شهد السحب فوز كل من الطفل سيف الدين محمد العقايلة، المدخر بفرع العقبة، والطفل أحمد محمد بني سلامة، المدخر بفرع إربد، والطفلة غنى الوريكات، المدخرة بفرع أبو نصير، فضلاً عن فوز الطفل هاشم طارق القاضي، المدخر بفرع أبو نصير، والطفل محمد عمر ظفير، المدخر بفرع الزرقاء السعادة. هذا ويمكن فتح حساب توفير الأطفال “كنزي” من خلال قنوات بنك صفوة الإسلامي التقليدية، إلى جانب إمكانية فتح الحساب إلكترونياً من خلال تطبيق صفوة.