“صفوة” يعلن الفائزين بجوائز حساب توفير “كنزي”

عمان- في إطار مواصلة عمليات السحب على جوائز حساب توفير الأطفال “كنزي”، كشف بنك صفوة الإسلامي عن أسماء الرابحين الخمسة عن شهر تشرين الثاني 2020، والذين حظي كل منهم بمبلغ 999 ديناراً أردنياً أضيفت لرصيده.

وفي هذا السياق، فقد أعلن بنك صفوة الإسلامي عن فوز كل من الطفلة هبة أحمد بطاينة، المدخرة لديه بفرع إربد بولاية والدها، والطفل علي حسن الفقي، المدخر بفرع الهاشمي الشمالي بولاية والده، والطفلة سندس عامر حجازي، المدخرة بفرع العقبة بولاية والدها، فضلاً عن الطفل مصطفى عمر ديب، المدخر بفرع الزرقاء الجديدة بولاية والدته، والطفل مجد محمد عامر، المدخر بفرع الخالدي بولاية والده، بالجائزة النقدية لحساب توفير الأطفال “كنزي”.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي كان قد صمم حساب توفير الأطفال “كنزي” لتشجيع فئة الصغار على الادخار لمستقبلهم وضمان تأمين نفقاته وعيش حياة كريمة، معززاً إياه بالعديد من المزايا والجوائز التي تشمل أيضاً جائزة كبرى بقيمة 20 ألف دينار أردني يتم السحب عليها في آخر كل عام.