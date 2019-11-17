“صفوة” يعلن الفائزين بسحب حساب توفير الأطفال “كنزي”

عمان- مع حلول الموعد المنتظر شهرياً مع الفرح، أعلن بنك صفوة الإسلامي أسماء الأطفال الخمسة الذين حالفهم الحظ بالفوز بجائزة حساب توفير الأطفال “كنزي” النقدية الشهرية عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بموجب السحب الذي أُجري مؤخراً.

وقد شهد السحب فوز الطفل عون تامر المدادحة، المدخر بفرع الكرك، والطفلة زينة محمد النجار، المدخرة بفرع العبدلي، والطفل ايبك سامر ساميز المدخر بفرع البيادر، بالإضافة لفوز الطفل حاتم محمد مساعده والمدخر بفرع المدينة الرياضية، والطفلة رنيم أحمد نوفل، المدخرة بفرع الزرقاء شارع السعادة، بجائزة قدرها 999 ديناراً أردنياً لكل منهم.

وتأتي هذه السحوبات والجوائز من بنك صفوة الإسلامي استمراراً لالتزامه تجاه متعامليه من مختلف الفئات العمرية بمن فيهم الصغار، وحرصاً منه على مشاركتهم ثمار نجاحه الناتج عن كفاءة منتجاته، وبالأخص المنتجات الادخارية الموجهة لتشجيع ثقافة الادخار السليم والتخطيط والإنفاق المالي الحكيم وتعزيز قيمه لدى هؤلاء الصغار، فضلاً عن مساندة أولياء الأمور في تأمين مستقبل أبنائهم، كما أنها تأتي لمكافأة المدخرين ومنحهم قيماً مالية مضافة، وبالتالي إثراء تجربتهم المصرفية.