“صفوة” يعلن الفائزين في سحب آب على حساب “كنزي”

عمان- في إطار مواصلة عمليات السحب على جوائز حساب توفير الأطفال “كنزي”، كشف بنك صفوة الإسلامي أسماء الرابحين الخمسة عن شهر أيار (مايو) 2020، الذين حظي كل منهم بمبلغ 999 ديناراً أردنياً أضيفت لرصيده.

أعلن بنك صفوة الإسلامي عن فوز كل من الطفلة منى محمد المومني، المدخرة لديه بفرع جبل الحسين بولاية والدها، والطفل حمزة محمد كريشان المدخر بفرع تاج مول بولاية والده، والطفل يونس محمد رضوان المدخر بفرع زرقاء السعادة بولاية والده، فضلاً عن الطفل هاشم حازم الدروبي المدخر بفرع الخالدي بولاية والده، والطفل أسعد زياد خلاوي المدخر بفرع أبو نصير بولاية والده، بالجائزة النقدية لحساب توفير الأطفال “كنزي” عن شهر آب (أغسطس) 2020.

وبهذا الفوز، يرتفع عدد الأطفال الذين حالفهم الحظ من بداية العام حتى تاريخه مع حساب “كنزي”، الذين حصلوا على ما قيمته 999 دينارا أردنيا لكل منهم، بواقع خمسة فائزين شهرياً. ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي كان قد صمم حساب توفير الأطفال “كنزي” لتشجيع فئة الصغار على الادخار لمستقبلهم وضمان تأمين نفقاته وعيش حياة كريمة، معززاً إياه بالعديد من المزايا والجوائز التي تشمل أيضاً جائزة كبرى بقيمة 20 ألف دينار أردني يتم السحب عليها في آخر كل عام.