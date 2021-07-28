“صفوة” يفتتح فرعا في الرمثا

عمان-الغد- أعلن بنك صفوة الإسلامي، عن افتتاحه لفرعه التاسع والثلاثين في المملكة، مدشنا إياه في شارع الشهيد وصفي التل بالقرب من متصرفية لواء الرمثا.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد للبنك بالتماشي مع الخطة الحكومية لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، كما أنه يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية لتعزيز تواجد علامته التجارية من خلال توسيع شبكة فروعه التي تعد من أهم قنوات التواصل بينه وبين المتعاملين معه، والذين يحرص على الوصول إليهم في أماكن تواجدهم لتسهيل حصولهم على خدماته بسهولة ويسر وعلى وجه السرعة، لا سيما في ظل النمو الذي تشهده قاعدة هؤلاء المتعاملين، مجسدا شعاره “إلى جانبكم وأقرب إليكم”.

ويتميز فرع لواء الرمثا المجهز تجهيزا عاليا كغيره من فروع البنك، بالتصميم الموحد المريح، والمعايير الراقية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، والتي توائم احتياجات مختلف القطاعات من الشركات الكبرى والصغيرة، والمنشآت الصغيرة، إلى جانب الأفراد.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي يخدم متعامليه عبر العديد من القنوات التي تتكامل مع شبكة فروعه، والتي تشمل شبكة أجهزته للصراف الآلي التي يفوق عددها 80 جهازاً، كما تشمل قنواته الإلكترونية العصرية.