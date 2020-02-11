“صفوة” يواصل مكافأة متعامليه في حساب “كنزي”

عمان- تماشياً مع التزامه بتشجيع ثقافة التوفير وتخطيط الإنفاق والتحكم به كأسلوب حياة يؤمن المستقبل، وحرصاً على منح المزيد من القيم المضافة، كافأ بنك صفوة الإسلامي خمسة من متعامليه الصغار بجائزة حساب توفير الأطفال “كنزي” النقدية عن شهر كانون الثاني (يناير) 2020، معززاً الرصيد النقدي لكل منهم بمبلغ قدره 999 دينارا.

وقد كانت جوائز شهر كانون الثاني (يناير) من نصيب كل من لين عبيدالله، المدخرة لدى البنك في فرع الوحدات، ولارا الزيادات، المدخرة في فرع طبربور، وكريم عصام غيث، المدخر في فرع مكة مول، وهبة عماد طلافحة، المدخرة في فرع خلدا، وبهجت محمد الحلواني، المدخر في فرع تاج مول.

ويعد حساب توفير الأطفال “كنزي” من ضمن منتجات وبرامج البنك الادخارية التي تقدم العديد من المزايا، ومن أهمها إمكانية الادخار بالدينار أو الدولار، وتحويل الدفعات الشهرية بالمجان من حساب ولي الأمر لحساب الطفل، والعوائد على الحساب، هذا فضلاً عن الجوائز الشهرية والسحب السنوي على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 ألف دينار يجري السحب عليها في نهاية كل عام.