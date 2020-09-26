“صفوة” يوجه تحية شكر لمتعامليه من خلال حملة “شكرا لأنك صفوة 2020”

عمان- أطلق بنك صفوة الإسلامي حملة “شكراً لأنك صفوة” التي تحمل اسم (شكراً من القلب) للسنة الثالثة على التوالي والتي تستمر طيلة شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020، تقديراً لمتعاملي البنك لولائهم له وثقتهم المتواصلة بمنتجاته وخدماته وحلوله وباعتبارهم الجزء الذي لا يتجزأ من عائلته وأساس نجاحه.

وتتضمن الحملة لهذا العام عروضاً تمويلية ونسب مرابحة مخفضة على مجموعة من المنتجات التي يقدمها البنك، إضافة إلى فرصة استرجاع قيمة المشريات التي تتم على بطاقات البنك المختلفة عن طريق إجراء سحب يومي لمجموعة من الرابحين، فضلاً عن مضاعفة نقاط الولاء عند استخدام بطاقات المرابحة الالكترونية بأنواعها الثلاثة المختلفة، هذا إضافة للمشاركة في العديد من المسابقات التي ينفذها على قنواته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للدخول في السحب على مجموعة مختلفة من الجوائز.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “ننتهز هذه الفرصة في كل عام لتقديم رسالة شكر وتقدير لمتعاملينا الذين نعتبرهم شريكنا الرئيسي بالنجاح واضعين إياهم في مقدمة أولوياتنا؛ حيث حرصنا في هذا العام على إطلاق حملة تتماشى مع تطلعات ومتطلبات متعاملينا وبطابع مختلف يتناسب مع البروتوكولات المتخدة لضمان التباعد الاجتماعي ويتناسب مع ما فرضته جائحة كورونا علينا”.

ويخدم بنك صفوة الإسلامي العديد من القطاعات والشرائح التي تتنوع ما بين الأفراد (الشخصي)، والشركات، والشركات المتوسطة والصغيرة، عبر قنواته التقليدية بما فيها شبكة من الفروع التي يبلغ عددها 38 فرعاً، إلى جانب شبكة أجهزته للصراف الآلي البالغ عددها 80 جهازاً، ومن خلال قنواته الإلكترونية العصرية التي يعد من أبرزها: صفوة موبايل، وصفوة أونلاين، والموقع الإلكتروني، فضلاً عن الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي كـ”فيسبوك” و”تويتر”.