“صفوة” يوزع كسوة الشتاء على أطفال برنامج “المعونة الوطنية”

عمان- امتدادا لدعمه المتواصل لمشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة، وزع بنك صفوة الإسلامي وبالتعاون مع بنك الملابس، أحد البرامج التابعة للهيئة، كسوة الشتاء على أكثر من 100 طفل من الأيتام المشمولين بخدمات برنامج صندوق المعونة الوطنية، وبمشاركة واسعة من موظفيه، للمساهمة في الجهود الوطنية الرامية للوصول لأكبر شريحة من هؤلاء الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأجواء الباردة. وحول هذا الشأن، علقت رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق، يعاد الدغمي بأن هذه المبادرة جاءت استكمالا للمبادرات السابقة التي نفذها البنك مع الهيئة وبنك الملابس، موسعا عبرها مظلة العطاء، ومواصلا تجسيد دوره الإنساني والتنموي الذي يسعى من خلال تأديته لتحسين ظروف الفئات الأقل حظا بالتركيز على الصغار والذين يوليهم البنك اهتماما بالغا ويحرص على دعمهم ضمن برامج استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية الرامية لإحداث المزيد من التأثيرات الإيجابية.”

يشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي يمتلك رصيداً كبيراً من المساهمات والمبادرات التي نفذها منفردا أو بالشراكة مع شبكة واسعة من منظمات المجتمع المدني. ويقوم البنك الذي التزم منذ انطلاقته بتقديم خدمات تنموية يلتف عبرها حول القضايا الملحة، بما ينسجم مع أولويات التنمية لتنفيذ برامجه ومبادراته التي يدعم من خلالها كافة القطاعات والأطياف المجتمعية.