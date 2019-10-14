“صفوة” يوقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

عمان – وقع بنك صفوة الإسلامي اتفاقية تعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يقوم بموجبها البنك بتقديم التسهيلات لمنتسبي القوات المسلحة لتسهيل شراء الأجهزة الكهربائية بنظام الأقساط وبسعر الكاش من قبل منتسبي القوات المسلحة.

وقد وقع الاتفاقية من جانب البنك نائب الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي السيد رامي الخياط ومن جانب المؤسسة المدير العام العميد المهندس ايمن البطران وبحضور مجموعة من مسؤولي وموظفي كلا الطرفين.

وأشار السيد رامي إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام البنك بتقديم التسهيلات والخدمات لكافة منتسبي القوات المسلحة وبالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مضيفا بأن البنك يحرص على تعزيز تعاونه مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية كأحد أذرع القوات المسلحة الأردنية التي نعتز بها ونسعى للتعاون الدائم معها في شتى المجالات.

وقد أكد العميد البطران على أهمية توقيع هذه الاتفاقية ما بين المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وبنك صفوة الإسلامي لما لها من أثر ايجابي على كافة منتسبي القوات المسلحة.